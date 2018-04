Electrabel koopt twee verwarmingsinstallateurs

Via zijn dochter Cozie koopt Engie Electrabel twee installateurs van centrale verwarming. De energiereus wil een netwerk in heel België uitbouwen.

Cozie deed vorig jaar al drie overnames van familiale bedrijven actief in de verwarmingssector: Ongenae en Zoon BVBA in West-Vlaanderen, van Hardenne BVBA in Oost Vlaanderen en van Stallaerts NV in Vlaams Brabant. Zo werd het al de grootste hersteller van verwarmingsinstallaties van het land. Nu komen daar CV-Techniek NV uit Lier en Moens BVBA uit Waasmunster bij.