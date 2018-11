Electrabel onderzoekt installatie stroomboot op Schelde

Als laatste redmiddel om een stroomtekort in de winter te voorkomen, bekijkt Electrabel of stroomboten op de Schelde een haalbare kaart zijn.

De topman van de energiegroep Electrabel Engie, Philippe Van Troeye, bevestigt in een interview met de Franstalige krant L’Echo dat ons land locaties zoekt waar stroomboten kunnen aanmeren. Dat zijn drijvende elektriciteitscentrales die op basis van gasturbines, dieselmotoren of nucleaire reactoren energie leveren aan landen die met een stroomtekort kampen.

Er zijn contacten met de Vlaamse overheid om te zien waar de stroomboten kunnen aanmeren. Philippe Van Troeye Topman Electrabel

Het is een optie die Electrabel openhoudt als ‘laatste redmiddel’ in een worstcasescenario. Volgens Van Troeye is daar sprake van als in de wintermaanden geen beroep kan worden gedaan op de kerncentrales Tihange 3 en Doel 1 en 2. De centrale Tihange 3 is buiten strijd omdat er betondegradatie is vastgesteld. In Doel 1 is er een lek in de leidingen gevonden, waardoor die kerncentrale langer dan verwacht stilligt. Meteen rijzen vragen over de centrale Doel 2, die vergelijkbaar is met Doel 1, en die voor onderhoud ook van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.

In zijn zoektocht naar een locatie voor de stroomboot is Electrabel medio oktober al begonnen met een bevraging van de Vlaamse agentschappen De Vlaamse Waterweg (DVW) en Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de havens. DVW kreeg de concrete vraag te ‘informeren naar de mogelijkheid om een schip vanuit de Noordzee tot in Schelle de Schelde te laten opvaren, om er aan de kaai van de oude elektriciteitscentrale (voor verschillende maanden) aan te meren’. Dat is waar de Rupel uitmondt in de Schelde.

Geen probleem in Doel 2 Nu in Doel 1 een probleem met de leidingen is vastgesteld, zal die kerncentrale minder snel dan verwacht heropstarten. Meteen rijst de vraag of Doel 2 ook niet langer zal stilliggen, want het zijn twee vergelijkbare kerncentrales. Maar de topman van Electrabel, Philippe Van Troeye, verwacht niet dat Doel 2 met hetzelfde probleem kampt. Hij vreest dan ook geen vertraging. ‘De bijkomende werken die in Doel 1 moeten gebeuren, zijn op een specifieke plaats van de leidingen, waar we bij een camera-inspectie een mogelijke anomalie hebben gevonden. In Doel 2 heeft dezelfde inspectie op dezelfde plaats niets opgeleverd. Maar we moeten daar via bijkomende inspecties met aangepaste robots nog een bevestiging van hebben’, zegt Van Troeye.

In de zoektocht naar aanlegplaatsen is de enige voorwaarde dat stroomboten in kalme wateren moeten liggen en dat een aansluiting op het hoogspanningsnet mogelijk is. Daarom heeft Electrabel de hoogspanningsnetbeheerder Elia gevraagd mogelijke locaties te bekijken. Electrabel stelt verschillende groottes van stroomboten voor, die de energiegroep blijkbaar achter de hand houdt.

Veel aanbod

Er is veel aanbod van stroomboten, leerde een zoektocht op het internet. Vooral ontwikkelingslanden met een snel groeiende bevolking en een onbetrouwbaar stroomnet maken er gebruik van, zoals Bangladesh, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Angola, Nigeria, Jamaica en de Filipijnen. De VS zijn het enige westerse land dat ze gebruikt. New York heeft zes drijvende stroomcentrales om piekmomenten op te vangen. In Europa zou het de allereerste keer zijn dat een beroep op stroomboten wordt gedaan.

Electrabel wil van de Vlaamse agentschappen nog weten welke vergunningen of toelatingen de stroomboten nodig hebben. Het Vlaams Parlement keurde na de eerste alarmsignalen over mogelijke stroomtekorten een soort nooddecreet goed, waardoor bij dreigende stroomtekorten zonder veel administratieve rompslomp snel dieselgeneratoren kunnen worden ingezet.