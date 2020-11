Electrabel plant vier nieuwe gascentrales

In Maasbracht, net over de Nederlandse grens, staat de enorme gascentrale Claus C van 1.300 MW.

De grootste stroomleverancier mengt zich prominent in de strijd voor subsidies.

Het Frans-Belgische energiebedrijf Engie Electrabel heeft de voorbereidingen in gang gezet om vier grote nieuwe gascentrales te bouwen. Daarvoor zijn vier sites in België geselecteerd en de vergunningen aangevraagd, bevestigde een woordvoerder aan De Tijd. Met de vier projecten wil Electrabel een gooi doen naar de miljoenensubsidies die in oktober volgend jaar worden toegewezen.

De vier gascentrales, die aardgas gebruiken om elektriciteit op te wekken, zouden samen een capaciteit hebben van 3 gigawatt. Dat is evenveel als het totaal van de vier kerncentrales die Electrabel uitbaat in Doel of als zijn drie grote kerncentrales in Tihange.

Electrabel mikt op een grote nieuwe gascentrale op de site van BASF in Antwerpen.

Vijf kernreactoren gaan dicht en met de koers van de nieuwe regering lijkt het weinig waarschijnlijk dat de jongste twee kerncentrales langer mogen openblijven. Er moet een alternatief komen voor kernenergie, die de helft van de stroom in België levert.

Bij een volledige kernuitstap heeft België vijf nieuwe grote gascentrales nodig om te garanderen dat het licht blijft branden. Electrabel wil het grootste deel daarvan bouwen. Het bedrijf plant in Vilvoorde een grote nieuwe gascentrale, een in Les Awirs bij Luik en een kleinere op de Amercoeur-site bij Charleroi. Ook voor de Antwerpse haven is de knoop doorgehakt. Electrabel mikt er op een grote gascentrale van 880 megawatt op het terrein van het chemiebedrijf BASF, waar beide bedrijven samen een centrale van 400 megawatt in beheer hebben.

Het belooft een forse strijd te worden om de subsidies binnen te halen. Behalve Electrabel zijn er tal van gegadigden om gascentrales te bouwen. Verschillende concurrenten ruiken hun kans om een stuk van de markt naar zich toe te trekken die altijd al door Electrabel gedomineerd werd.