Electrabel scheurt broek aan openhouden kerncentrales

Electrabel kreeg in 2015 toestemming om beide centrales tien jaar langer open te houden op voorwaarde dat het 700 miljoen euro investeerde in vernieuwingswerken. ‘Die investering is niet rendabel’, zegt financieel directeur Patrick Gaussent aan De Tijd. ‘We verliezen 200 miljoen euro aan de uitbatingsverlenging van Doel 1 en Doel 2.’

Electrabel spoelt de kater door met een waardevermindering op beide centrales, blijkt uit de jaarrekening die het voor 2018 neerlegde bij de Nationale Bank.

Het dochterbedrijf van de Franse energiereus Engie kreeg vorig jaar af te rekenen met tal van defecten in de Belgische kerncentrales. Door betonproblemen moesten Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 dicht. Daarnaast werden de oudste centrales Doel 1 en Doel 2 stilgelegd voor geplande werkzaamheden en na een lek in het primaire koelcircuit. ‘Alles samen waren de kerncentrales maar 52 procent van de tijd beschikbaar, het laagste niveau in onze geschiedenis’, zegt Gaussent.

De nucleaire problemen kostten Electrabel vorig jaar 800 miljoen euro. Het bedrijf belandde daardoor voor de zesde keer in zeven jaar in de rode cijfers.