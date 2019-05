Electrabel slikt zesde verlies in zeven jaar

De problemen met de kerncentrales wegen zwaar op Electrabel. Ook dit en volgend jaar verwacht de uitbater niet dat de nucleaire activiteiten in België winst opleveren.

Electrabel, de uitbater van de zeven Belgische kerncentrales, is voor de zesde keer in zeven jaar tijd geëindigd in de rode cijfers. Het dochterbedrijf van de Franse energiereus Engie slikte vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat van 1,5 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die Electrabel neerlegde bij de Nationale Bank.

De operationele resultaten in België kregen een forse knauw doordat onverwacht vijf van de zeven kerncentrales moesten worden stilgelegd na betonproblemen, een lek in een koelleiding en werken om Doel 1 en Doel 2 langer te kunnen openhouden. ‘De onbeschikbaarheid van ons nucleair park heeft een negatieve impact van 800 miljoen euro’, zegt financieel directeur Patrick Gaussent.

Verlieslatend

Ook begin 2018, toen er nog geen beschikbaarheidsproblemen waren, draaiden de kerncentrales met verlies. ‘De nucleaire productiekosten liggen tussen 40 en 50 euro per megawattuur’, zegt Gaussent, terwijl de groothandelsprijzen op de elektriciteitsmarkt begin 2018 onder 40 euro zaten. In het najaar, toen de prijzen omhoog gingen, moest Electrabel bovendien tegen hogere prijzen stroom inkopen, om het stilliggen van de kerncentrales op te vangen. ‘Voor ons was dat een pijnlijke dubbele dip’, zegt Gaussent.

'We zijn de ontmanteling van Doel 1, Doel 2, Doel 3 en Tihange 2 volop aan het voorbereiden.' Patrick Gaussent Financieel directeur Electrabel

Electrabel maakte in de boekhouding voor het eerst de oefening welke kerncentrales onherroepelijk dichtgaan tegen 2025. De conclusie is dat voor Doel 1 en Doel 2 een nieuwe levensduurverlenging economisch niet meer realistisch is. Electrabel slikt een waardevermindering van 189 miljoen euro op beide centrales, omdat die minder zullen opleveren dan waar het oorspronkelijk van uitging.

Ook voor de zogenaamde scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3 is het doek gevallen. ‘Als we die langer wilden openhouden, had die beslissing vorig jaar genomen moeten worden’, zegt Gaussent. ‘De volgende regering mag er zeker van zijn dat die centrales dichtgaan. We zijn volop bezig met de voorbereiding van de ontmanteling.’

Nucleaire schoonmaak

‘Tussen 2022 en 2025 komt er een algemeen gebrek aan productiecapaciteit op het West-Europese elektriciteitsnet, waardoor onze bestaande centrales beter in de markt zullen liggen.’ Patrick Gaussent Financieel directeur Electrabel

Behalve de nucleaire onbeschikbaarheid en de afwaardering van Doel 1 en Doel 2 wegen ook de uitzonderlijke nucleaire provisies zwaar op de resultaten. Voor het derde jaar op rij moest Electrabel een extra bijdrage storten in zijn nucleaire spaarpot Synatom. Daarin staat 11 miljard euro opzij om de ontmanteling en opkuis van de kerncentrales te bekostigen. Jaarlijks stort Electrabel sowieso al circa 400 miljoen euro in zijn nucleair spaarvarken. Daar kwam vorig jaar nog eens 500 miljoen euro bovenop, omdat de toezichthoudende Commissie voor Nucleaire Voorzieningen in 2016 bij een driejaarlijkse herziening oordeelde dat extra middelen nodig waren.

Om een al te groot nettoverlies te vermijden haalde Electrabel 2 miljard euro dividenden uit haar internationale dochterbedrijven Engie Energy Management (handel) en International Power (productie). Helemaal onderaan de lijn bleef het nettoverlies daardoor beperkt tot 417 miljoen euro.

Nog tot volgend jaar in het rood

Ook dit en volgend jaar zal Electrabel waarschijnlijk nog verlies maken door de nucleaire onbeschikbaarheid en de investeringen in de kerncentrales. ‘Maar de situatie zal in 2020 verbeteren en ten laatste in 2021 verwachten we opnieuw een evenwicht voor onze nucleaire activiteiten’, zegt Gaussent.