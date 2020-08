Electrabel sluit grootste biomassacentrale van Wallonië

De elektriciteitscentrale van Les Awirs produceert maandag voor het laatst stroom. Dat maakte de uitbater Engie Electrabel vrijdag bekend. De centrale bij Luik verbrandde sinds 2005 houtpellets en was met 75 megawatt de grootste biomassacentrale van Wallonië. Nu de toekenning van groenestroomcertificaten door de Waalse overheid na 15 jaar op haar einde loopt, is de centrale niet langer rendabel. Bovendien waren een aantal onderdelen verouderd.

De centrale in het Luikse Maasbekken - met haar typerende drie schoorstenen van 150 meter hoog - werd in 1951 in gebruik genomen en draaide oorspronkelijk op steenkool. Electrabel gaat de centrale vanaf april 2021 ontmantelen. De bedoeling is dat de afbraakwerken tegen eind 2023 afgerond zijn. De 40 werknemers op de site worden overgeplaatst naar andere locaties van de energiegroep.