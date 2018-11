Electrabel worstelt met ‘verroeste buis' in Doel

Electrabel zegt dat het nog steeds niet weet wat de oorzaak is van een lek in het veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1 in april. De inspecties van gelijkaardige leidingen lopen nog.

Op 23 april stellen werknemers van Engie Electrabel ‘een klein lek’ van enkele liters per minuut vast in het veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1, de oudste reactor van het land. De reactor wordt meteen stilgelegd en het geplande grote onderhoud vervroegd. Hetzelfde gebeurt bij Doel 2, de tweelingreactor van Doel 1.

Meer dan zes maanden later heeft Engie Electrabel nog steeds geen duidelijke verklaring van hoe de stalen buis van een tiental centimeter diameter is beginnen te lekken. Is de scheur ontstaan door veroudering na 40 jaar dienst? Is er een gat in de buis door roest? ‘De analyses zijn nog bezig. We moeten nog uitzoeken wat de oorzaak is’, zegt een woordvoerder van Engie Electrabel.

Engie Electrabel, dat al uitgebreid uitleg gaf over de betonproblemen bij de bunkers in Tihange 2 en 3, gaf over het lek in Doel 1 amper informatie. Wel is duidelijk dat het niet om een lek aan de lasnaden gaat, zoals eerst gedacht. Het lek bevindt zich iets verder. Het onderzoek verloopt moeilijk omdat het probleem dicht bij het reactorvat zit, waar veel radioactieve straling is. De inspecties moeten daarom met robots gebeuren.

Vervangen

Vrijdag heeft de nucleaire regulator FANC alvast groen licht gegeven om één stuk leiding te vervangen. Electrabel heeft de werken deze week meteen opgestart, klinkt het bij de nucleaire waakhond. Het aangetaste stuk buis is naar een gespecialiseerd labo gestuurd.

Maar het FANC gaf nog geen toestemming om een gelijkaardige leiding te vervangen bij de tweelingreactor Doel 2, die identiek hetzelfde design heeft. Engie Electrabel wou die leiding van Doel 2 preventief vervangen .

Daarnaast zijn er nog inspecties bezig van andere leidingen bij zowel Doel 1 als Doel 2 om na te gaan of hetzelfde probleem ook elders opduikt.Een bijkomende moeilijkheid is dat er in die delen hoeken zitten, wat de controles met een robot bemoeilijkt. Als die inspecties negatief uitvallen en onderdelen vervangen moeten worden, dreigen de reactoren langer dan verwacht stil te liggen.

Marghem

Er is een vertraging van een achttal dagen. Marie Christine Marghem Minister van Energie

Tijdens een debat in de Kamer kreeg minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) gisteren vragen over de zaak. De minister gaf aan dat er nu een vertraging is van een dag of acht. Tegelijk verklaarde Marghem dat er nog geen aanpassing van de geplande datum voor de herstart van Doel 1 en 2 is.

Bij Engie Electrabel klinkt het dat de ‘kalender gehandhaafd blijft’. Dat betekent dat Doel 1 herstart op 11 december en dat Doel 2 op 1 januari weer stroom zal leveren. ‘Maar die kalender is steeds onder voorbehoud. We zijn afhankelijk van het oordeel van het FANC’, klinkt het bij Engie Electrabel.

In de simulaties van de hoogspanningsnetbeheerder Elia voor de stroombevoorrading deze winter zijn Doel 1 en 2 cruciaal. Elia gaat ervan uit dat beide reactoren in januari beschikbaar zijn, zoals Engie Electrabel eerder heeft aangegeven. Samen leveren de twee reactoren 866 megawatt.