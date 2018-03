Elia betaalt 1 miljard om Chinezen uit Duits dochterbedrijf te houden

Elia betaalt 976,5 miljoen euro voor nog eens 20 procent in het Duitse Eurogrid, de holding boven de transmissienetbeheerder 50Hertz. Door het belang op te trekken tot 80 procent, verhindert Elia dat het Chinese State Grid in 50 Hertz kan stappen. State Grid is in ons land vooral bekend als het bedrijf dat een deel van Eandis wilde kopen.