Elia blijft coronaproof

Door de aansluiting van windparken in de Baltische Zee ligt het rendement van de Duitse Elia-dochter 50Hertz hoger dan verwacht.

Het stroomnetbedrijf heeft de vertragingen op enkele Belgische werven weggewerkt. In Duitsland gaat de rendabiliteit dit jaar boven de verwachting, dankzij de forse uitbouw van hernieuwbare energie.

Bij de derde kwartaalupdate bevestigt Elia nog eens dat er dit jaar geen wezenlijke impact is van corona op de resultaten. De Belgische hoogspanningsnetbeheerder behoort op de Brusselse beurs tot de zeldzame aandelen die gevoelloos blijven voor conjunctuurschommelingen. De winst van het bedrijf hangt af van de toegelaten marge die het mag doorrekenen aan de gebruikers van het stroomnet, ongeacht of veel stroom door het net vloeit, of minder zoals nu.

Elia bevestigt dat het aangepaste rendement op het eigen vermogen dit jaar op koers blijft om in het midden te eindigen van het streefdoel van 6,5 tot 7,5 procent.

Met dank aan de forse uitbouw van hernieuwbare energie is Duitsland voor Elia uitgegroeid tot de belangrijkste winstmotor.

Terwijl bedrijven normaal op de korte termijn minder winst boeken als ze meer investeren, is dat voor Elia andersom. Als gereguleerde monopolist betekenen investeringen dat er meer activa komen, waarop Elia haar marge mag doorrekenen. Aanvankelijk stokte het investeringstempo in België door de lockdown, maar het bedrijf zegt intussen op enkele werven de achterstand te hebben weggewerk en zijn investeringen in België dit jaar te hebben opgekrikt tot 325 miljoen euro.

Duitse stroomstoot

In Duitsland, met het dochterbedrijf 50Hertz, schakelt Elia weer een versnelling hoger. Voor het Oost-Duitse netbeheerder wordt het rendementsvooruitzicht opgetrokken tot net boven het oorspronkelijke streefdoel van 9 tot 11 procent.

Met dank aan de forse uitbouw van hernieuwbare energie is Duitsland voor Elia uitgegroeid tot de belangrijkste winstmotor. Het rendement ligt er een stuk hoger dan het streefdoel van 5 tot 6 procent in België - waar Elia in het midden verwacht te eindigen.