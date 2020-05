Elia blijft immuun voor corona

De aankondiging komt niet als een verrassing. Als gereguleerde monopolist gedraagt Elia zich wars van de economische turbulentie die andere bedrijven zo hard treft. Hoewel door corona het stroomverbruik in België wel met 16 procent daalde , hoeft Elia zich geen zorgen te maken over terugvallende inkomsten. De winst is immers het resultaat van een vastgelegde marge die het bedrijf aan de gebruikers van het elektriciteitsnet mag doorrekenen.

Vertraging in investeringen

Zowel voor België als voor het Duitse dochterbedrijf 50Hertz verwacht Elia dan ook geen noemenswaardige impact op het rendement. Er komt wel enige vertraging in de investeringen. Elia plande dit jaar 340 miljoen euro te investeren in het Belgische stroomnet, maar omdat enkele bouwwerven hebben stilgelegen, raken 55 miljoen euro van die investeringen nog niet rond.

Het investeringstempo is cruciaal voor Elia, want als een project te laat wordt opgeleverd, mag Elia ook maar later de kosten beginnen doorrekenen aan de netgebruikers. De investeringsvertraging kan dan ook een half miljoen euro afsnoepen van de nettowinst in 2020, maar Elia noemt die impact 'niet significant'. In Duitsland kunnen de werkzaamheden wel op alle werven worden voortgezet en loopt het investeringsprogramma geen vertraging op.