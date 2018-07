Elia houdt Chinezen uit Duitse dochter

De Belgische hoogspanningsnetbeheerder heeft een akkoord met de Duitse overheidsbank KfW die de intrede van het Chinese State Grid bij 50Hertz verhindert.

Elia koopt de 20 procent die het nog niet bezit van zijn Duitse hoogspanningsdochter 50 Hertz. De netbeheerder oefent daarvoor zijn voorkooprecht uit op het aandelenpakket dat in handen was van de Australische infrastructuurnetbeheerder IFM. De raad van bestuur van Elia keurde gisterenavond de piste goed waarvan de grote lijnen al uitlekten.

Maar Elia gaat dit aandelenpakket in een beweging doorverkopen aan de Duitse overheidsbank KfW, (Kreditanstalt für Wiederaufbau) en creëert daarmee een sterke Belgisch-Duitse as. 'Deze sterkere nationale verankering zal ons inspireren om de infrastructuur te bouwen om de energietransitie in Duitsland te realiseren', zegt CEO Chris Peeters van Elia.

De herplaatsing van het belang van 20 procent gebeurt aan dezelfde voorwaarden als waaraan Elia de aandelen koopt. Financiële details werden niet bekend gemaakt.

China

Met de transactie kan de Duitse regering opgelucht ademhalen. Berlijn was er als de dood voor dat het gigantische Chinese staatsbedrijf State Grid een belangrijke voet tussen de deur zou krijgen bij 50Hertz, dat beschouwd wordt als strategische infrastructuur. Die piste is nu volledig van de baan.

State Grid, dat stroomnetten opkoopt in alle hoeken van de wereld, had eind vorig jaar al een akkoord gesloten met IFM om een belang van 20 procent in 50Hertz te kopen. Maar Elia wist die poging te verhinderen door zijn voorkooprecht uit te oefenen. Het bedrijf dat gecontroleerd wordt door de Belgische gemeenten legde bijna 1 miljard op tafel om het aandelenpakket zelf te kopen.

Maar State Grid gaf niet op. Recent sloot het een nieuw akkoord om de laatste schijf van 20 procent in 50Hertz van IFM te kopen. Elia was toen minder happig om nog eens zowat een miljard op tafel te leggen om de deal te verhinderen. Het bedrijf heeft met 80 procent al een stevige controle. Door KfW in te schakelen, betaalt Duitsland nu zelf de deal.

State Grid grijpt zo definitief naast 50Hertz, nadat het eerder ook al een instap in het Vlaamse Eandis zal mislukken.

Resultaten

Elia maakt vandaag ook zijn halfjaarcijfers bekend. De groepswinst stiijgt met 38,6 procent tot 142 miljoen euro. Dat is deels te danken aan de hogere participatie van Elia in 50Hertz.

De Belgische activiteiten van Elia zagen de nettowinst met 9 procent toenemen tot 56 miljoen euro. Bij 50Hertz steeg de nettowinst met 57 procent tot 127,5 miljoen euro.

Elia verwacht dit jaar 630 miljoen euro te investeren in België en 470 miljoen euro in Duitsland. Het traditioneel erg voorzichtige bedrijf spreekt van' licht gunstige financiële vooruitzichten'.