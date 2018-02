Elia investeert 650 miljoen euro in Belgisch stroomnet

De hoogspanningsbeheerder zag zijn nettowinst in 2017 met ruim een kwart toenemen.

Hoogspanningsbeheerder Elia investeert dit jaar ongeveer 650 miljoen euro in de versterking en uitbreiding van het Belgische stroomnet. Dat blijkt uit de jaarresultaten van moederbedrijf Elia groep. 'Het hoogste bedrag in jaren', klinkt het bij Elia. In 2017 investeerde Elia 486 miljoen euro in het Belgisch stroomnet.

Concreet wordt 390 miljoen euro geïnvesteerd in het hoogspanningsnet, waaronder 112 miljoen euro in het 'Modular Offshore Grid' of stopcontact op zee, 68 miljoen euro in de onderzeese verbinding met Groot-Brittannië (Nemo) en 221 miljoen euro in interconnectieverbindingen.

De investeringen maken deel uit van investeringsplannen ten belope van 2,3 miljard euro in het Belgisch net in de periode 2018-2022, onder meer in die interconnectie. Interconnectie tussen verschillende landen wordt steeds belangrijker om de energiebevoorrading binnen Europa te verzekeren. Ons land is al geconnecteerd met Frankrijk en Nederland en is volop bezig met een verbinding met Groot-Brittannië en Duitsland.