Elia maakt stroomnetwerk filevrij met blockchain

Nu wil de stroomnetbeheerder onderzoeken of het ook de blockchain kan inzetten om zijn stroomnet te balanceren. In september start het bedrijf een proefproject om na te gaan of de technologie kan gebruikt worden om bepaalde verbruikscontracten beter op elkaar af te stemmen. Voor wie blockchain enkel kent als de technologie waarop de beruchte virtuele munt bitcoin draait, klinkt dat wellicht behoorlijk vreemd.

Geen digitaal geld

Maar blockchain biedt veel meer potentiële toepassingen dan enkel digitaal geld. Blockchain is niet alleen een datasysteem waarin meerdere partijen tegelijk bepaalde transacties kunnen verifiëren en opslaan. Het is ook een uitstekend platform om veel transacties automatisch te laten verlopen. In principe kan je als bedrijf of huishouden nu al uitpluizen welk tijdstip het voordeligst is om een energieverslindende machine te laten draaien of om je elektrische wagen op te laden. Maar dat is geen gemakkelijke oefening en ze vergt veel tijd.