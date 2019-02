Elia mikt op kapitaalverhoging van 400 miljoen

Met het geld wil Elia een deel van Nemo Link financieren, de nieuwe onderzeese stroomkabel naar het Verenigd Koninkrijk die sinds eind januari in gebruik is. De kabel met een capaciteit van 1.000 megawatt kostte in totaal 660 miljoen euro, waarvan de helft door Elia werd betaald en de helft door de Britse partner National Grid. De aanleg werd volledig gefinancierd met schulden, maar nu het project af is, wil Elia zoals voorzien een deel van de kabel met eigen vermogen financieren. Daarvoor is ruim 100 miljoen euro extra kapitaal nodig.