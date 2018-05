Elia nog niet verlost van Chinezen

Het Chinese State Grid zou opnieuw aan het onderhandelen zijn over een participatie in de Duitse dochter van de stroomnetbeheerder Elia. State Grid andermaal buitenhouden kan Elia veel kosten.

De CEO van Elia , Chris Peeters, informeert de aandeelhouders van de stroomnetbeheerder deze voormiddag over de grootste overname van het jaar door een Belgisch bedrijf. Elia betaalde vorige maand bijna 1 miljard euro om het belang in zijn Duitse dochter 50Hertz op te trekken van 60 naar 80 procent. Een stevig prijskaartje want 50Hertz werd in 2010 op amper 810 miljoen euro gewaardeerd. Op de aandeelhoudersvergadering geeft Peeters inzage in de argumenten die het bestuur konden overtuigen om de zware investering te doen.

20% Nadat Elia een eerdere poging heeft afgeblokt, zou het Chinese State Grid opnieuw praten over een belang van 20 procent in de Duitse Elia-dochter 50Hertz.

Bij Elia klinkt het dat de investering in de Duitse dochter vanuit een puur financiële logica gebeurde. Maar in Duitsland wordt de deal anders bekeken. Elia versperde de toegang van het Chinese staatsbedrijf State Grid tot 50Hertz. De Chinezen hadden eind vorig jaar een akkoord bereikt met het Australische IFM om het pakket van 20 procent in 50Hertz over te nemen voor een recordbedrag van 977 miljoen euro. Maar doordat Elia zijn voorkooprecht uitoefende, werd die deal getorpedeerd.

En zo was Berlijn ook tevreden. De Duitsers zagen het niet zitten dat het Chinese staatsbedrijf een stevige voet aan de grond zou krijgen in het als strategisch beschouwde Duitse hoogspanningsnet. Chinese bedrijven hebben zich ook bij heel wat andere Duitse iconen ingekocht, van de autofabrikant Daimler tot Deutsche Bank. Het offensieve bedrijf heeft al belangen in Portugese, Griekse en Italiaanse energienetten, maar greep naast een belang in het Vlaamse Eandis.

Nieuwe gesprekken

Volgens het financiële persagentschap Reuters praat State Grid opnieuw met IFM over 50Hertz. De Australiërs hebben immers nog een pakket van 20 procent aandelen. De gesprekken zouden nog in een prille fase zitten. Bij Elia klinkt het dat het bedrijf nog niet op de hoogte is gesteld van een mogelijke verkoop van nieuwe aandelen 50Hertz door IFM. Het bericht wordt daardoor als een gerucht bestempeld.

Dat IFM zijn resterende belang zou willen verkopen, is aannemelijk. Het Australische fonds won de jackpot met de verkoop van zijn eerste schijf van 20 procent van 50Hertz. Het bod van de Chinezen - en dus de prijs die Elia betaalde - lag zes keer hoger dan de aankoopprijs. Als State Grid voor de resterende 20 procent opnieuw een stevige prijs wil betalen, kan IFM een tweede keer langs de kassa passeren.

Moeilijker

Als State Grid en IFM opnieuw tot een akkoord komen, is Elia weer aan zet. Maar nog eens een recordbedrag betalen voor een bijkomende participatie in 50Hertz zal moeilijker te financieren en te verantwoorden zijn. Al sluit een bron bij het dossier niet uit dat Elia in zo’n geval zijn voorkooprecht kan uitoefenen om daarna de aandelen bij een bevriende partij te herplaatsen. Vanuit Duitse hoek werden de voorbije maanden ook al financieringsopties aangeboden aan Elia om zijn participatie in 50Hertz op te trekken.