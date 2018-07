Elia plant 5 miljard euro investeringen in netwerk

De netbeheerder Elia wil de volgende tien jaar 5 miljard euro investeren in zijn Belgisch hoogspanningsnet. Dat is fors meer dan aanvankelijk voorzien.

Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen, zegt de topman van Elia, Chris Peeters, in het nieuwe ontwikkelingsplan van het hoogspanningsnet voor 2020-2030. ‘Het Belgische energiesysteem ondergaat fundamentele veranderingen en de evolutie naar een duurzaam en Europees geïntegreerd net leidt tot een ongeziene dynamiek.’

Peeters verwacht op korte termijn een stijgend percentage hernieuwbare energieproductie (on- en offshore) en een belangrijke toename van internationale elektriciteitsstromen, die vaak moeilijk voorspelbaar zijn en zeer volatiel. Daarom is het volgens de Elia-topman cruciaal dat de ontwikkeling van het transmissienet ‘op die marktevolutie vooroploopt’.

Elia Activiteit: Beheer van het hoogspanningsnet in ons land. Beursgenoteerd. Omzet: 887,5 miljoen euro (2017), een toename van 2,2 procent. Nettowinst: 229,1 miljoen euro, een stijging van 27,4 procent.

Hiervoor is een investeringsprogramma nodig van ongeveer 5 miljard euro, gespreid over tien jaar. In het vorige langetermijnplan 2015-2025 was slechts sprake van 2,3 miljard euro investeringen.

Advies

Het investeringsvoorstel moet nog het advies krijgen van de federale energieregulator CREG. Dat komt er mogelijk nog deze week. In het najaar komt er een publieke consultatie en in het voorjaar van 2019 wordt het fiat van de federale minister van Energie verwacht.

De grootse investeringen hebben betrekking op de versterking en uitbreiding van het interne net van 380 kilovolt. De capaciteit tussen de hoogspanningsposten Massenhoven, Kinrooi, Huy, Courcelles en Kruibeke wordt verdubbeld. De verbinding tussen Avelgem en het centrum van België wordt versterkt. De kostprijs daarvan wordt geraamd op een 1,5 miljard euro.

De versterking is volgens Peeters essentieel om bottlenecks op het net te vermijden. Die kunnen ontstaan als tegelijk grote hoeveelheden elektriciteit worden ingevoerd uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk terwijl de energieproductie op zee (die tegen 2020 2,3 gigawatt zal bedragen) hoog is. Zulke situaties zullen volgens Elia frequenter voorkomen na de nucleaire exit in 2025.

Nautilus

Elia, dat in België 8.000 kilometer kabel op land beheert, overweegt ook een tweede onderzeese stroomkabel van 1.000 à 1.400 megawatt, Nautilus, tussen ons land en het VK. Onlangs begon Elia met de aanleg van een eerste elektriciteitslijn voor de uitwisseling van stroom.

De 140 kilometer lange Nemo Link (1.000 megawatt), tussen Zeebrugge en het Britse Richborough, moet begin 2019 klaar zijn. Hij kost 650 miljoen euro, waarvan beide landen elk de helft dragen. De nieuwe zeekabel zal minstens evenveel kosten.

Er is ook een nieuwe interconnectie voorzien met Duitsland. De eerste ondergrondse kabel zal in 2020 klaar zijn.

Peeters voorziet ook een of meerdere extra ‘stopcontacten op zee’, waarop windenergieparken kunnen aansluiten via een kabel. Het eerste stopcontact is in aanbouw en moet volgend jaar klaar zijn.

De vier offshore windparken Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar kunnen op dat stopcontact ‘inpluggen’. Van daaruit wordt de op zee geproduceerde windenergie via drie onderzeese kabels verbonden met het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge. Dat injecteert de energie op het net op land.

Voor de Belgische kust, tegen de Franse grens, plant de Belgische overheid een tweede grote windenergiezone, die de capaciteit van windenergie op zee moet verdubbelen tot ongeveer 4.000 megawatt tegen 2030. Daarvoor voorziet Elia een tweede stopcontact.

'Te groot'

Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de Elia-projecten. ‘Het plan is te groot voor de behoeftes van de Belgische consument’, zegt een belangrijke sectorspeler. De ambitie van de netbeheerder lijkt meer geleid te zijn door een verhoging van zijn activa, die meer dan verdubbelen - en dus van zijn inkomsten - dan uit bezorgdheid om winst te creëren voor de Belgische consument.