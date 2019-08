Elia schudt schoonmoeder van zich af

Elia moest naar de tekentafel na een dispuut met de Belgische energiewaakhond CREG. Elia legde in de zomer van vorig jaar zo’n 1 miljard euro op tafel om een groter belang te krijgen in zijn Duitse hoogspanningsdochter 50 Hertz. Elia ging daar extra schulden voor aan, maar de CREG kon zich niet vinden in de manier waarop Elia die in de boeken wilde opnemen.

De toezichthouder wil dat Elia voor de financiering van niet-gereguleerde activiteiten dezelfde procedures volgt als voor de activiteiten waar de CREG wel een zeg over heeft. Elia vocht die eis van de CREG aan, maar kreeg het deksel op de neus bij het marktenhof, een onderdeel van het hof van beroep. Door de reorganisatie die Elia nu doorvoert, zullen de gereguleerde Belgische activiteiten worden gescheiden van de andere. Zo kunnen ellenlange discussies over gelijkaardige dossiers worden vermeden.

Stopcontact

Naast die Belgische tak, die onder het toezicht van de Belgische waakhond valt, staan de buitenlandse en niet-gereguleerde activiteiten van Elia. Behalve het controlebelang in 50 Hertz gaat het vooral om Nemo Link, de nieuwe kabelverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk, en om het consultancybedrijf EGI. Al die onderdelen worden overkoepeld door het beursgenoteerde Elia System Operator, dat vervelt in een holding.

Voor de aandeelhouders van Elia verandert er niets. Een belangrijk deel van de activiteiten, die vorig jaar goed waren voor een omzet van 959 miljoen euro, wordt weliswaar een trapje lager in het organogram ondergebracht. Maar de aandeelhouders blijven er wel de volledige eigenaar van. Met die nuance dat Publi-T, het investeringsvehikel van de gemeenten, een gouden aandeel heeft in het nieuwe ‘Belgische’ vehikel, waardoor het een vetorecht krijgt op de algemene vergaderingen.

Personeel in dubio

Wat er met het personeel gebeurt, is minder duidelijk. Verkast iedereen naar Elia Transmission Belgium of behoudt de holding haar ondersteunende diensten? ‘We hebben daar nog geen informatie over gekregen’, zegt Romain Wijckmans van de socialistische vakbond Gazelco. ‘Zonder twijfel zullen we meer weten in september’, blikt Christian Jacobs van de christelijke vakbond CNE vooruit.