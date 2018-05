Elia staat (opnieuw) voor vraag van 1 miljard

De stroomnetbeheerder Elia bevestigde maandag dat hij een notificatie kreeg van het Australische infrastructuurfonds IFM dat het ook zijn resterende belang van 20 procent in 50Hertz, Elia’s Duitse dochter, wil verkopen. De kennisgeving van IFM maakt melding van een overeenkomst met een derde partij, laat Elia in een persbericht weten.

Met een belang van 80 procent in 50Hertz is er naast Elia geen andere aandeelhouder met een blokkeringsminderheid.

Als hoofdaandeelhouder van 50Hertz, met een belang van 80 procent, heeft Elia nu twee maanden de tijd om te beslissen of het zijn voorkooprecht zal uitoefenen. De stroomnetbeheerder oefende dat recht vorige maand al eens uit. Hij betaalde op 26 april bijna 1 miljard euro om zijn belang in 50Hertz op te trekken van 60 naar 80 procent. Elia verwierf daarmee de totale controle en versperde zo de politiek gevoelige toegang van het Chinese staatsbedrijf StateGrid tot 50Hertz.

StateGrid had eind vorig jaar een akkoord met IFM om een pakket van 20 procent in 50Hertz over te nemen voor een bedrag van 977 miljoen euro. Maar doordat Elia zijn voorkooprecht toen uitoefende, werd die deal getorpedeerd.