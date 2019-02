Elia trekt dividend op

Dankzij de bijkomende participatie in het Duitse 50Herz krikte de Belgische hoogspannningsnetbeheerder Elia haar winst in 2018 op met 32 procent tot 275,2 miljoen euro.

Dat Elia daarmee niet verrast is een understatement. Anders dan bij zowat alle andere bedrijven is bij de hoogspanningsnetbeheerder de winst niet het resultaat van inkomsten en kosten, maar hangt de opbrengst volledig af van het rendement dat de regulator toelaat. De netbeheerder heeft geen concurrenten en mag daarom op haar activa een ‘toegelaten’ rendement boeken.

Als monopolist biedt Elia een schaars goed aan beleggers: voorspelbaarheid. Op de Brusselse beurs werd het goedehuisvaderaandeel voor die voorspelbaarheid beloond met een koersstijging van 32 procent de voorbije 12 maanden tot meer dan 63 euro. Daarmee is Elia een van de absolute uitblinkers in Brussel.

Elia verhoogde vorig jaar haar belang in de Oost-Duitse netbeheerder 50Herz van 60 naar 80 procent. Het verwierf daardoor de volledige controle. De zet draagt ook bij tot de forse winstverhoging. Onder aan de lijn bleef in het boekjaar 2018 275,2 miljoen euro over, een toename met 32 procent. De winst per aandeel steeg van 3,42 naar 4,52 euro.