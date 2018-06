Elia versterkt controles na diefstallen aardingsdraden hoogspanningsnet

Op drie lijnen in de provincie Luxemburg en een lijn in Vlaams-Brabant (Diest-Kersbeek) is een kleine 10 kilometer aardingsdraad weggeknipt . De beheerder van het hoogspanningsnet raamt de kost van de herstellingswerken op 300.000 à 400.000 euro.

Het wegknippen van de aardingsdraad is voor Elia een nieuw fenomeen. In 2016 was er ook een golf van koperdiefstallen, maar die gebeurden in andere omstandigheden.