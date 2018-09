Elia waarschuwt voor stroomtekort in november, januari én februari

Dat blijkt uit een nota die de hoogspanningsnetbeheerder Elia pas volgende dinsdag in het parlement zou voorstellen, maar minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) aan De Tijd bezorgde.

De netbeheerder stelt dat ons land bij de huidige stand van zaken deze winter 1.600 tot 1.700 megawatt stroom tekort kan komen.

Zelfs met de 750 megawatt aan extra stroom die Marghem gevonden heeft, kan België in de winter nog steeds 1.000 megawatt - of de productie van een grote kernreactor - tekortkomen.

Onder druk van de regering is Marghem al op zoek gegaan naar extra vermogen. Woensdag kondigde ze aan dat ze met de energiereus Engie Electrabel 750 megawatt extra gevonden heeft. Dat betekent dat nog 1.000 megawatt ontbreekt, het equivalent van het verbruik van 2,5 miljoen gezinnen. ‘Ik weet dat er een tekort is, maar ik probeer een maximum aan extra vermogen bij elkaar te krijgen’, zei Marghem in het parlement.

Vooral in november zou het er volgens de nota om spannen. Door onderhouds- en herstellingswerken in de kerncentrales van Doel en Tihange zal dan maar een van de zeven reactoren draaien. Volgens Elia is de activatie van het afschakelplan in die maand niet uitgesloten.

Stand-by

In haar zoektocht naar de ontbrekende 1.000 megawatt denkt Marghem onder meer aan het vervroegen van het onderhoud van Tihange 1, zodat die reactor in de wintermaanden beschikbaar is. Een andere piste is dat Engie Electrabel buitenlandse productie in stand-by zet of voor België activeert.

Elia waarschuwt dat ook voor januari en februari de risico’s blijven. ‘In november heeft men in het buitenland misschien nog elektriciteit te veel. In januari en februari is de situatie minder positief.’ De temperatuur zal een cruciale rol spelen. Als het kwik op een winterse dag 1 graad onder normaal zakt, leidt dat in België tot een bijkomende consumptie van 110 megawatt.