Elia weet aandeelhouders te bekoren met kapitaaloperatie

De voorbije week - van 6 tot 13 juni - liep bij Elia een grote kapitaaloperatie met voorkeurrecht. De beheerder van hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland wou tot 435 miljoen euro ophalen via de emissie van 7,6 miljoen nieuwe aandelen.

Het ging om een operatie met voorkeurrecht. Bestaande aandeelhouders konden per 8 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel Elia kopen tegen 57 euro per aandeel. Die prijs houdt een korting van 8,95 procent in tegenover de slotkoers op 4 juni.