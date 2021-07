Elia ziet halfjaarwinst licht afnemen

Elia investeert via dochter 50Hertz fors in de aansluiting van de windmolenparken in de Oostzee op het Duitse hoogspanningsnet.

Na jaren sterke groei zet de Duitse dochter 50Hertz even een rem op de winst van de netbeheerder. CEO Chris Peeters verhoogt de outlook voor 2021 echter licht.

Elia zag over het eerste halfjaar de nettowinst licht afnemen, tot 150,5 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid: dat heeft niets te maken met de forse investeringen die de groep zowel in België (Elia Transmission) als in Duitsland (50 Hertz) levert om de snel groeiende windmolenparken in de Noord- en de Oostzee op het Europees hoogspanningsnet aan te sluiten.

Bij Elia moet je alles vergeten wat je over aandelen denkt te weten. Investeringen verlagen niet de winst, ze verhogen ze integendeel. Naarmate Elia meer investeert in het netwerk, mag de beheerder van de toezichthouders meer winst boeken op zijn geïnstalleerde 'park' van hoogspanningsmasten en -lijnen. De 'gereguleerde activa' of RAB, in het jargon.

Terwijl de Belgische dochter Elia Transmission de winst licht opdreef naar 62 miljoen euro, daalde de winstbijdrage van de Duitse dochter 50Hertz 16 procent naar 64 miljoen euro. Een zeldzame krimp, want sinds Elia in 2010 279 miljoen euro neertelde voor een belang van 60 procent (intussen opgedreven tot 80 procent) heeft de netbeheerder die eerste inleg via vanuit Duitsland opgestroomde dividenden ruim terugverdiend.

De reden: een piek in de onderhoudscyclus van het 50Hertz-net, in combinatie met stevige IT-kosten voor de digitalisering van het netbeheer.

Die extra kosten wegen tijdelijk op de winst in 2021. Toch lag de winst over de eerste jaarhelft iets hoger dan de analistenconsensus. Dit vooral dankzij de volatiele winstmotor Nemo, de interconnectiekabel die het continent met het Verenigd Koninkrijk verbindt.

CEO Chris Peeters laat weten dat de jaarwinst aan de bovenkant van de prognose zal liggen, met een rendement op het eigen vermogen bovenaan de eerder aangegeven vork van 5,5 à 6,5 procent. 'De hogere prognose is welkom, al lag de analistenconsensus sowieso al aan de bovenkant van de vork', stipt KBC Securities-analist Olivier Vandewoude aan.