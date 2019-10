Elicio wil drijvende windturbines bouwen in Schotland.

Elicio, het Oostendse windenergiebedrijf dat in het oog van de storm kwam in het Nethys-schandaal, stelt zich kandidaat om drijvende windturbines te bouwen in Schotland.

Elicio doet samen met het Franse Ideol mee aan een aanbesteding voor ScotWind, een project voor de bouw van een windpark voor de Schotse kust. De twee bedrijven willen er samen drijvende windturbines bouwen, een alternatief voor windturbines die op zee meestal op grote stalen funderingen worden geplaatst.

Ideol specialiseert zich in de bouw van drijvende funderingen voor windmolens. Het bedrijf bouwde zijn eerste drijvende turbine vorig jaar aan de Franse Atlantische kust. Het installeerde er ook al een in Azië.

Schermvullende weergave De eerste drijvende turbine van Ideol nabij Le Croisic, een schiereiland in de buurt van Nantes.

Paul de la Guérivière, de CEO van Ideol, zegt dat de technologie van zijn bedrijf bewezen is en dat die leidt tot een competitieve eindprijs.

Elicio, dat ontstond uit de as van het ter ziele gegane Oostendse Electrawinds, is een grote speler in de Belgische offshorersector. Het participeert in de operationele parken Norther Rentel en werkt mee aan de ontwikkeling van het windpark Seamade, dat volgend jaar klaar moet zijn.

Nethys

Vorige maand lekte uit dat de Luikse intercommunale holding Nethys zonder enige vorm van competitief biedproces in het geheim Elicio had verkocht voor 2 euro en de overname van schulden. De koper was Ardentia, een vehikel van Nethys-bestuurder François Fornieri (Mithra) en Nethys-topman Stéphane Moreau.

Die insidertransactie werd zwaar bekritiseerd. Tal van bronnen uit de sector spraken in De Tijd van een 'gigantische hold-up'. Verschillende partijen lieten verstaan dat ze zelf interesse hadden in de activiteiten van Elicio, die tal van windparken in Frankrijk en Oost-Europa omvatten.