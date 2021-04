Elke dag lek 167 miljoen liter drinkwater weg in Vlaanderen

In 2019 verdween 61 miljoen kubieke meter drinkwater de grond in.

In 2019 ging in Vlaanderen 61 miljoen kubieke meter drinkwater verloren door lekkende waterleidingen. Dagelijks verdwijnt er zo 167 miljoen liter water, meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag.

Demir had vorig jaar al een vervolgaudit aangekondigd over lekverliezen bij de Vlaamse drinkwatermaatschappijen en de inspanningen die ze leveren om het probleem aan te pakken. In 2018 ging het om ongeveer 70 miljoen kubieke meter water.

Maar de nieuwe audit toont geen beterschap aan, zegt de minister. in 2019 ging het nog steeds om 70 miljoen kubieke meter, of 190 miljoen liter per dag. Van die 70 miljoen kubieke meter is zowat 61 miljoen toe te wijzen aan lekken in toevoer- en distributieleidingen, reservoirs en op de aftakkingen.

De rest is toe te schrijven aan niet-gefactureerd water, bijvoorbeeld zoals het spoelen van leidingen na werken of het bluswater van de brandweer. De kost van het totale waterverlies bedroeg in 2019 ongeveer 36 miljoen euro.

'De drinkwatermaatschappijen moeten veel beter doen dan vandaag de dag. We hebben in onze regio simpelweg de luxe niet om kostbaar drinkwater te verspillen. Er moet een tandje bijgestoken worden, zodat we effectief resultaat boeken', dixit Demir in een persbericht. Tegen 2025 wil ze grosso modo de lekverliezen gehalveerd zien.