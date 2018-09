Haperende kerncentrales domper voor Engie

De aanhoudende problemen in zijn Belgische kerncentrales laat zich stevig voelen in de resultaten van Electrabel-moeder Engie. ‘De Benelux zal dit jaar de enige verliezer voor Engie zijn', voorspelt een analist. Geen wonder dat de Fransen zouden leuren met de probleemcentrales.

De langere sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en 3, waardoor in november slechts een van de zeven kerncentrales in ons land zal draaien, is nog maar eens een streep door de rekening van Electrabel-moeder Engie .

De beursgenoteerde nutsgroep liet in een update weten dat de cumulatieve negatieve impact van alle sluitingen voor onderhouds- en herstellingswerken sinds het jaarbegin ongeveer 600 miljoen euro bedraagt, en dat zowel op het niveau van de brutobedrijfswinst (ebitda) van de groep als op dat van de courante nettowinst.

600 miljoen De cumulatieve negatieve impact van alle sluitingen voor onderhouds- en herstellingswerken sinds het jaarbegin bedraagt ongeveer 600 miljoen euro voor Engie.

Sussende taal

Engie probeert tegelijk de beleggers te sussen dat de financiële doelstellingen voor heel het jaar - courante nettowinst, schuldgraad en dividend - behouden blijven. De Franse groep verwijst daarvoor onder meer naar de ‘zeer goede prestatie’ van andere divisies, die de Belgische tegenvaller grotendeels compenseren. De voorspelde ebitda ligt intussen wel al iets lager in vergelijking met de prognose in maart. Net als de aandelenkoers, die sinds het jaarbegin alweer goed 13 procent lager ging.

‘Die 600 miljoen euro is een serieuze domper voor Engie. Ik verwacht dat de Beneluxdivisie als enige dit jaar in het rood zal gaan op ebitda-basis’, zegt een Parijse analist van een gereputeerd beurshuis.

Lagere elektriciteitsprijzen

45 procent De brutobedrijfswinst voor de Benelux kelderde in de eerste zes maanden met 45 procent naar 133 miljoen euro.

Boven op de stilliggende kerncentrales is er de impact van de lagere elektriciteitsprijzen voor België en Europa tegenover vorig jaar, onderstreept de analist nog. In de halfjaarcijfers eind juli tekende België, dat goed is voor 7 à 8 procent van de totale ebitda, al voor een valse noot. De brutobedrijfswinst voor de Benelux kelderde in de eerste zes maanden met 45 procent naar 133 miljoen euro.

Of de pil van de kwakkelende kerncentrales nu helemaal doorgeslikt is, durft de analist niet te zeggen. ‘Ik denk dat het ergste voorbij is, maar dat dacht ik een maand geleden ook al. Ik weet het gewoon niet.’

Ik denk dat het ergste voorbij is, maar dat dacht ik een maand geleden ook. Parijse aandelenanalist

De analist weet evenmin wat te denken van het bericht in het Franse weekblad Le Canard Enchaîné dat Engie-CEO Isabelle Kocher eind juni Engies land- en sectorgenoot EDF heeft voorgesteld om de Belgische kerncentrales over te nemen. Engie ontkent dat het zijn Belgische activiteiten wil verkopen. EDF geeft geen commentaar.