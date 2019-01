‘Elon Musk van de polder' moet batterijdroom begraven

Een ambitieus plan om in het Nederlandse Twente een megabatterijfabiek te bouwen valt in het water. Ondernemer Kees Koolen moet toegeven dat hij niet aan de nodige centen is geraakt.

De plannen voor een ‘Europese batterijhub’ zetten onze noorderburen vorig jaar nog aan het dromen. De fabriek op een oude vliegbasis in Twente zou werk voor 2.000 hooggeschoolden opleveren en een kenniscentrum worden voor lithiumbatterijen, die een belangrijke rol zullen spelen in de opslag van duurzaam opgewekte energie.

Maar het Nederlandse bedrijf achter de batterijplannen, Lithium Werks, moest de voorbije dagen toegeven dat het wat te hard van stapel was gelopen. De financiering van 100 miljoen euro waarmee het bedrijf had geschermd, blijkt niet rond te zijn geraakt.

Het bedrijf kondigde een opsplitsing aan waarbij Koolen, wel eens de Elon Musk van de polder genoemd, de Europese tak gaat overnemen onder de naam Koolen Smart Industries. Dat bedrijf zal onder meer de lithiumbatterijenfabriek Super B in Hengelo omvatten. De operatie komt erop neer dat een eerdere fusie, waarbij Super B in Lithium Werks werd gebracht, ongedaan wordt gemaakt.

Mogelijke geldschieters wilden alleen deelnemen als de batterijfabriek in hun eigen land zou komen. Kees Koolen Ondernemer

Lithium Werks gaat zich voortaan toeleggen op de VS en China, wat waarschijnlijk betekent dat het bedrijf zijn hoofdkwartier uit Nederland zal weghalen. Het operationele zwaartepunt van Lithium Werks zit in de VS en China. Koolen blijft wel aandeelhouder van het bedrijf.

Koolen zegt tegenover de zakenzender RTL Z te blijven geloven in een toekomst voor Twente als batterijhub, maar dan op kleinere schaal en met een jaar of twee vertraging. Koolen zegt dat het moeilijk was internationale investeerders te vinden voor zijn Nederlandse megaproject. ‘Ze bleken nogal nationalistisch en wilden alleen meedoen als het project in hun eigen land zou komen.’

