Eneco haalt Waalse gascentrale van onder stof

Eneco start alle procedures op om in Seneffe een nieuwe gascentrale te bouwen. Tegelijk onderhandelt het met het Bulgaarse Energy Market om stroom van zijn centrale in Vilvoorde af te nemen.

De Nederlandse stroomleverancier Eneco - in ons land het nummer drie na Engie en Luminus - onderzoekt de bouw van een nieuwe gascentrale van 850 megawatt - het equivalent van een kleine kerncentrale - in het Henegouwse Seneffe. 'We bekijken of we het oude gascentraleproject van Eni België, dat we enkele jaren geleden overnamen, weer kunnen activeren', zei kersvers topman Jean-Jacques Delmée van Eneco Belgium tijdens zijn eerste persontmoeting.

'Gascentrales zijn de beste aanvulling om de schommelingen van onze hernieuwbare energieproductie - wind- en zonne-energie werken niet zonder wind of zon - op te vangen. Veel meer dan kernenergie, dat minder flexibel is. Daarom kijken we naar gascentrales', zei hij.

Eneco vroeg nieuwe vergunningen aan voor Seneffe en hoopt tegen 2022 alle milieu- en engineeringtrajecten te hebben afgerond om de centrale tegen 2025 - het moment waarop de Belgische kerncentrales normaal dichtgaan - operationeel te hebben.

'De definitieve beslissing om ze te bouwen, nemen we pas in 2022 als er volledige duidelijkheid is over het kernenergiebeleid van de overheid, over de elektriciteitsprijs en over de subsidieregeling voor gascentrales', valt bij Eneco te horen. Het project is groter dan wat Eni meer dan tien jaar geleden voorstelde. Toen was sprake van slechts 450 megawatt.

Vilvoorde

Eneco onderhandelt tegelijk ook met het Bulgaarse Energy Market om alle stroom uit zijn gascentrale in Vilvoorde tijdelijk af te nemen. Nu levert die centrale van 255 megawatt zijn stroom aan concurrent Engie. Maar dat contract loopt ten einde. De centrale hielp afgelopen winter om het uitvallen van de kerncentrales te compenseren. 'Eind dit jaar hopen we rond te zijn met de gesprekken', zegt Delmée.

Guy Willemot, de Belgische directeur van Energy Market, bevestigt de timing. Hij ziet een grote toekomst voor de Vilvoordse site. 'We blijven geloven in ons project om in Vilvoorde een volledig nieuwe gascentrale van 800 megawatt te bouwen. We zijn nu alles in gereedheid aan het brengen - vergunningen, engineering - om het project eind 2020-begin 2021 te kunnen aanbieden aan de markt. Pas dan beslissen we of we ermee doorgaan of niet.'

We willen vanaf volgend jaar elektriciteit afnemen van de gascentrale van het Bulgaarse Energy Market in Vilvoorde. Jean-Jacques Delmée Topman Eneco België

De Bulgaren gaan voor het project op zoek naar externe investeerders of partners. Willemot raamt de investering op 550 à 600 miljoen euro. 'Dat is minder dan elders, omdat we hier ideaal gelegen zijn voor aansluitingen. Ook de efficiëntie is hier groot.'

Qatarezen

Midden dit jaar doken berichten op dat de onbekende Qatarese investeerder BTK Invest de Bulgaarse centrale in Vilvoorde zou overnemen, samen met die van Langerlo in Limburg. Via de Luxemburgse vennootschap EG Luxemburg wilden de Qatarezen tegen 2025 2,5 miljard euro investeren in vier gascentrales in ons land.

BTK zou in Vilvoorde en in Langerlo, een splinternieuwe centrale bouwen. Daarmee zouden de problemen van de kernuitstap in ons land in een ruk zijn opgelost. Maar de plannen werden al vlug on hold gezet omdat de nodige miljardenfondsen onvindbaar bleken.