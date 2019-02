Eneco kondigt deadline af voor verkoop

Het Nederlandse energiebedrijf meldt meer omzet, maar minder winst in de aanloop naar zijn overname.

Geïnteresseerden in energiebedrijf Eneco moeten uiterlijk op 3 maart hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Dat blijkt uit advertenties van het bedrijf in het Financieele Dagblad en de Britse krant Financial Times waarin de verkoop van Eneco officieel wordt aangekondigd. De Amerikaanse bank Citigroup begeleidt de veiling.

Eneco maakte eind vorig jaar bekend dat het via een gecontroleerde veiling wordt verkocht. Het betreft een veiling met meerdere rondes. Na de eerste aanmelding volgt een schifting, waarna de geselecteerde partijen een niet-bindend offer mogen uitbrengen. Het energiebedrijf gaf vorig jaar al aan dat dit proces tot het einde van dit jaar kan duren. De waarde van Eneco is eerder op 3 à 4 miljard euro geschat.

Een besluit over de verkoop van Eneco had heel wat voeten in de aarde. De 53 gemeenten die aandelen hebben in het energiebedrijf moesten eerst tot overeenstemming komen.

'Veel serieuze geïnteresseerden'

Topman Ruud Sondag gaf aan dat de afgelopen tijd de signalen uit de markt bemoedigend waren. 'Er zijn veel serieuze geïnteresseerde', zo zei hij vrijdag. Olie- en gasbedrijf Shell en pensioenfonds PGGM maakten al bekend een gezamenlijk bod te willen uitbrengen op Eneco.

Ook het Franse Total heeft volgens ingewijden interesse in het Nederlandse energiebedrijf. Total kocht bij ons al onder meer Lampiris en zou via een overname van Eneco zijn positie in België verder kunnen versterken. Eneco kocht de Belgische activiteiten van het Italiaanse ENI.