Eneco mengt zich in verkoop windenergiebedrijf Elicio

Energieleverancier Eneco mengt zich in de gecontesteerde verkoop van het windenergiebedrijf Elicio (ex-Electrawinds). In een brief laat Eneco weten een overnamebod te willen uitbrengen.

Eneco België doet een ultieme poging om een voet tussen de deur te krijgen in de fel bekritiseerde verkoop van Elicio. De Luikse intercommunale Nethys sloot in alle stilte een akkoord om de windparkuitbater Elicio van de hand te doen aan Ardentia een consortium rond de Waalse ondernemer François Fornieri, maar dat akkoord werd binnen de sector afgedaan als een hold-up waarbij andere kandidaten niet de kans kregen een bod uit te brengen.

In een brief aan de raad van bestuur van Nethys en moederbedrijf Enodia (ex-Publifin) vraagt Miguel de Schaetzen, topman van de windactiviteiten van Eneco Belgium, om alsnog een bod te mogen uitbrengen. ‘Wij bevestigen dat we zeer geïnteresseerd zijn om een bod uit te brengen voor de overname van Elicio’, schrijft De Schaetzen die zegt te betreuren dat Nethys niet inging op eerdere vragen voor een ontmoeting over de kwestie.