Eneco staat officieel te koop

Onenigheid

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten , waaronder Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Zoetermeer. Toen ze aankondigden Eneco te willen verkopen, stootten ze op verzet van de directie, die werd gesteund door de raad van bestuur.

Er was onder andere onenigheid over hoe Eneco zou worden geprivatiseerd: door een beursgang of door een verkoop aan een concurrent. Ook wilden de directie en de raad van bestuur garanties over de werkgelegenheid en het groene karakter van het bedrijf na een overname. Die zijn er nu.