Eneco stapt mee in windmolenparken voor Belgische kust

De Nederlandse energieleverancier Eneco stapt mee in het project voor de bouw van in totaal 58 windmolens voor de Belgische kust. Dat blijkt uit een persbericht van de Europese Commissie.

Het project was tot nu toe in handen van het Belgische kenniscentrum Otary (waarin acht bedrijven zitten, waaronder Aspiravi en Deme) en het Franse energiebedrijf Engie (via zijn Belgische dochter Electrabel), in een verhouding 65-35 procent.