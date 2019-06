Enel en Total vallen af in race voor Eneco

De Franse energiegroep Total en het Italiaanse Enel zijn afgevallen als kandidaat-overnemers van Eneco, de Nederlandse energiedistributeur die ook in ons land actief is. Dat zeggen ingelichte bronnen aan Reuters.

Een consortium rond de Nederlandse oliereus Shell en het pensioenfonds PGGM lijkt de beste kaarten in handen te hebben voor de overname van Eneco. Maar de race is nog niet gereden. Het infrastructuurfonds Macquarie en het Japanse handelshuis Mitsubishi zijn volgens meerdere bronnen ook nog in de running. Volgens één bron is ook het Franse EDF kandidaat.