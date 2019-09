Energiecoöperatie van de Colruyts komt moeilijk van de grond

Burgers lijken niet erg happig om via een coöperatie te participeren in de offshorewindparken van Parkwind, dat grotendeels is handen is van de Colruyt-familie.

Parkwind, een ontwikkelaar van windmolenparken op zee, lanceerde eerder dit jaar de coöperatie North Sea Wind. Daarmee wilden de eigenaars van Parkwind - Colruyt, Korys (het vehikel van de familie Colruyt) en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV - burgers laten participeren in hun windenergieprojecten.

We wisten dat dat een risico was. We hebben met dit scenario rekening gehouden. Pieter Marinus Voorzitter North Sea Wind

De ambities lagen hoog. Met het maximaal beoogde bedrag van 20 miljoen euro zou het meteen een van de grootste coöperaties voor hernieuwbare energie zijn. Maar de inschrijvingen bij North Sea Wind liepen de voorbije maanden minder snel binnen dan gehoopt. Zelfs het minimum van 10 miljoen euro, dat nodig is om de operatie daadwerkelijk uit te voeren, heeft North Sea Wind nog niet op zak.

Pieter Marinus, de voorzitter van de coöperatie, laat de moed niet zakken. 'We hebben het initiatief in volle zomer gelanceerd. Het was goed begonnen, maar is in de laatste weken van juli stilgevallen. Mensen vertrokken op vakantie en dat heeft vermoedelijk een effect gehad. We wisten dat dat een risico was en hebben met dit scenario rekening gehouden', klinkt het.

600.000 gezinnen

De inschrijvingsperiode wordt nu verlengd tot 23 november. Bovendien krijgen burgers de kans om tot 5.000 euro te investeren, terwijl de limiet eerder lag op 1.250 euro. 'Dat zou ons moeten helpen', zegt Marinus.

In de feedback kreeg hij vaak te horen dat het oorspronkelijke maximumbedrag te laag was. De moeite om de investering op te volgen was volgens velen niet in verhouding tot het geïnvesteerde bedrag. 'Met de nodige aanpassingen zijn we overtuigd dat er een nieuw elan komt', zegt Marinus.

Parkwind baat voor de Belgische kust drie windmolenparken uit: Belwind, Northwind en Nobelwind. Samen hebben die een capaciteit van 550 megawatt, voldoende om 600.000 gezinnen van stroom te voorzien. Een vierde park, Northwester II, is nog in aanbouw en zou ergens begin volgend jaar in gebruik genomen worden. Daarbovenop heeft Parkwind belangen in een Duits en Iers windmolenpark.

4,24 procent rendement

Via North Sea Wind participeren burgers onrechtstreeks in Parkwind. Het geld dat ze investeren, vloeit via een achtergestelde lening door naar Parkwind. Die betaalt de hoofdsom over zeven jaar terug, en betaalt - afhankelijk van de jaarlijkse stroomproductie - 5,5 à 6,5 procent rente.

4,24% Rendement Na aftrek van kosten incasseert de coöperant naar verwachting een brutorendement van 4,24 procent per jaar als het maximumbedrag van 20 miljoen euro gehaald wordt.

Na aftrek van kosten incasseert de coöperant naar verwachting een brutorendement van 4,24 procent per jaar als het maximumbedrag van 20 miljoen euro gehaald wordt. 'Dat rendement is niet gegarandeerd. We mogen niet wegsteken dat er een risico is, maar we hebben een heel gezonde balans.'

Parkwind heeft de miljoenen in principe ook niet nodig. Bovendien is 20 miljoen euro peanuts in een wereld waar de kosten voor windmolenparken oplopen tot honderden miljoenen euro. 'We hebben het geld niet nodig om te groeien, maar het is wel een interessante vorm van kapitaal. Het is meer dan geld alleen en het levert ook sympathie en bredere steun bij het publiek op', klinkt het.