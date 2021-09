Energieleveranciers vrezen voor faillissementengolf

De energiewereld kent met de kleine Luikse leverancier Energy2Business een eerste faillissement. De vrees leeft dat door de exploderende gas- en elektriciteitsprijzen nog leveranciers over de kop gaan. ‘Sommige spelers hebben zich onvoldoende ingedekt.’

In het VK zetten woensdag opnieuw twee energieleveranciers hun activiteiten stop. Sinds midden augustus gaven er al zeven leveranciers de brui aan omdat ze de torenhoge groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit niet meer aankonden. Al 1,5 miljoen Britse gezinnen moeten op zoek naar een andere leverancier, veelal tegen hogere tarieven dan hun huidige contract. De sector waarschuwde bovendien dat tegen het einde van het jaar misschien maar tien van de 55 leveranciers overeind blijven.

Ook in België duikt de vraag op of bedrijven wel voldoende gewapend zijn tegen de prijsstijgingen. De ondernemingsrechtbank van Luik sprak op 13 september een eerste faillissement uit, van de kleine Luikse energieleverancier Energy2Business, die in Wallonië en Brussel samen iets meer dan 3.000 bedrijfsklanten telde.

Energy2Business was tijdens het coronajaar 2020 in financiële moeilijkheden gekomen nadat talloze klanten hun verbruik terugschroefden en het zich genoodzaakt zag de aangekochte overschotten met fors verlies weer van de hand te doen. Toen in de loop van dit jaar de groothandelsprijzen voor elektriciteit in België ook nog explodeerden, betekende dat de doodsteek voor het Luikse bedrijf. Het moest stroom duurder inkopen dan de vaste prijs die het klanten gedurende een of twee jaar had beloofd.

In heel Europa gingen de groothandelsprijzen voor aardgas en elektriciteit de voorbije maanden door het dak. De gasvoorraden staan historisch laag en de markt anticipeert op mogelijke schaarste deze winter als Rusland de gaskraan niet snel wat opendraait. Op de Nederlandse referentiebeurs TTF sprong de prijs voor een megawattuur aardgas van 17 euro begin dit jaar naar meer dan 70 euro nu.

Bij een faillissement van een leverancier belanden zijn klanten bij de distributienetbeheerder, die de levering dan tijdelijk overneemt. Leen Vandezande Woordvoerster VREG

‘De situatie die we meemaken, is ongezien’, zegt Vincent Declerck, commercieel directeur bij Octaplus, een van de kleinere Belgische energieleveranciers. ‘De groothandelsprijzen zijn verdrievoudigd. Ze zijn zo hoog dat het nu voor ons gevaarlijk is vaste prijzen te bieden aan onze klanten. Voor een contract van een jaar dekken wij ons in door op de markt direct bijna 100 procent in te kopen van het volume dat we die klant zullen leveren. Maar als die klant ons binnen drie maanden verlaat omdat het elders goedkoper wordt, zitten wij met die dure overschotten en slikken we daar grote verliezen op.’

Declerck verwacht dat de hoge energieprijzen nog zes maanden tot een jaar kunnen aanhouden. ‘Octaplus staat er goed voor, maar er zijn leveranciers die onvoldoende stroom en gas vooraf hebben aangekocht. Ze hebben vaste contracten geboden aan klanten, maar moeten nu soms nog 40 procent van de beloofde volumes inkopen aan de torenhoge prijzen op de spotmarkt. Die spelers kunnen in de problemen komen en failliet gaan.’

Bij de Vlaamse energiewaakhond VREG maken ze zich nog niet al te veel zorgen. ‘We monitoren continu de huidige situatie’, zegt woordvoerster Leen Vandezande. ‘Op dit specifieke moment zien wij geen tekenen die wijzen op een acuut probleem. Mocht toch een leverancier in de problemen komen, kan worden teruggevallen op de noodleveranciersregeling. Bij een faillissement van een leverancier belanden zijn klanten bij de distributienetbeheerder, die de levering tijdelijk overneemt.’

De huidige prijsexplosies komen op een zeer lastig moment voor de sector, waar de marges al langer onder druk staan. ‘Er is nu één faillissement, maar ik heb ook weet van verschillende partijen die er geen zin meer in hebben en die op zoek zijn naar een overnemer’, zegt Michael Corten, de CEO van de kleine Mechelse bedrijfsleverancier BEE. ‘De markt is niet meer aantrekkelijk. Veel internationale groepen zijn de jongste jaren al weggetrokken en met de huidige situatie zal ook bij een aantal kleinere partijen vermoeidheid optreden.’

Verschillende sectorkenners gaan ervan uit dat een scenario zoals in 2018 zich kan herhalen. Nadat de leverancier Belpower de boeken toen had neergelegd, volgde een cascade waarbij ook diens portefeuillebeheerder Anode over de kop ging met in zijn zog nog vier kleine energieleveranciers.

Bij de Belgische federatie van energiebedrijven Febeg zien ze de risico’s opnieuw toenemen. ‘De moeilijkheid is dat je van een klant niet op voorhand weet hoeveel die zal verbruiken’, zegt directeur Marc Van den Bosch. ‘Als het een koude winter wordt, moeten leveranciers plots meer volume leveren en extra inkopen. Als je klanten dan een vast contract hebben, gaan de huidige hoge marktprijzen zwaar doorwegen.’

Geen nieuwe klanten

Insiders wijzen er ook op dat cashproblemen kunnen ontstaan bij energieleveranciers die oplopende bedragen moeten prefinancieren. De Luikse prijsbreker Mega nam begin deze maand al een drastische maatregel en verhoogde de maandelijkse voorschotten van zowat de helft van zijn klanten. Daar komt sinds kort ook een wervingsstop bij in heel het land. Wie online een energiecontract wil aangaan bij Mega krijgt de boodschap dat door de uitzonderlijk snelle prijsstijgingen op de energiemarkt het Luikse bedrijf momenteel geen concurrentieel contract kan aanbieden.