Energienorm sleutel voor concurrentiepositie bedrijven

Na tien jaar gepalaver komt er eindelijk een energienorm. Die moet de concurrentiepositie voor bedrijven garanderen en de koopkracht van gezinnen beschermen.

Met het akkoord van de regering-De Croo krijgen niet alleen de minst begoede gezinnen een snelle verlichting van de exploderende energiefactuur. Door de invoering van de energienorm komt er op de lange termijn een mechanisme om de ontsporing van de energieprijzen voor zowel gezinnen als bedrijven een halt toe te roepen. 'Alle componenten van de energiefactuur zullen elk jaar worden onderzocht en de energieregulator CREG zal een aanbeveling doen aan de federale regering', zegt minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen).

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De energienorm, die net als de loonnorm ertoe leidt dat de prijzen in ons land niet sneller stijgen dan in de buurlanden, is een oude vraag van de werkgevers. ‘Onze energieprijzen zijn naast de loonkosten een belangrijke handicap’, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka. Febeliec, de groepering van de grootste energieverbruikers, juicht het akkoord toe en noemt het cruciaal dat er geen concurrentieel nadeel is tegenover Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar directeur Peter Claes is nog even voorzichtig. 'De energienorm stond ook al in het regeerakkoord van de vorige regering. We wachten de uitwerking af.'

Tabula rasa

Om meteen te kunnen ingrijpen in het federale deel van de energiefactuur wordt tabula rasa gemaakt met een waaier van federale heffingen en bijdragen. Die worden vervangen door één accijns op elektriciteit en aardgas, zegt Van der Straeten. Die wordt een regelmechanisme dat snel aangepast kan worden zodat het aandeel van de federale meerkosten op de factuur niet stijgt, en liefst daalt. Die heffingen zijn nu goed voor 666 miljoen euro en worden bevroren. Een geplande verhoging van 103 miljoen euro volgend jaar komt er niet.

Daarnaast worden voor 53 miljoen euro vrijstellingen gegeven, netjes verdeeld tussen gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief en een groep bedrijven. 'Het gaat om energie-intensieve bedrijven actief in elektrolyse of metallurgie of bedrijven die aardgas als grondstof gebruiken voor de fosfaatproductie', zegt Van der Straeten. Bedrijven als BASF, Nyrstar, Umicore, Yara, Holcim of Val Saint Lambert kunnen aanspraak maken op die vrijstelling. Hetzelfde geldt voor openbaarvervoersbedrijven en de energieopslagsector, van de waterkrachtcentrale van Coo tot de toekomstige batterijenparken.

Er dreigde een Europese inbreukprocedure. Grote bedrijven zouden enorme sommen moeten terugbetalen. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

De hervorming van de accijnzen was een noodzaak, door een erfenis van Van der Straetens voorgangster Marie Christine Marghem (MR). 'De vrijstellingen voor bijdragen rond offshorewindparken werden nooit aangemeld bij de Europese Commissie', zegt Van der Straeten. Een inbreukprocedure wegens het niet naleven van de regels over staatssteun dreigde België zuur op te breken en zou miljarden kosten. 'Grote bedrijven zouden enorme sommen moeten terugbetalen en het zou de energie-intensieve sector in ons land hypothekeren. We hebben hun producten, van groen staal tot halfgeleiders, nodig voor de energietransitie.'

Een jaar geleden begon het kabinet-Van der Straeten discreet een oplossing te zoeken. In de marge van de gesprekken met Europees commissaris Margrethe Vestager over de steun aan gascentrales kreeg Van der Straeten uitstel om tegen 1 januari samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) met een oplossing te komen. Nu die er is, wil Van der Straeten energie-intensieve bedrijven beter opvolgen. 'Die bedrijven in kaart brengen, was moeilijk. De recentste lijst van de CREG dateert uit 2014, waarin Ford Genk nog was opgenomen.'