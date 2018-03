'Energienorm sneller nodig dan energiepact'

De industriële grootverbruikers betalen nog steeds meer voor elektriciteit dan vergelijkbare bedrijven in de buurlanden. 'Dat concurrentienadeel moet dringend weggewerkt worden', klinkt het.

Terwijl de politiek koortsachtig probeert een energiepact te sluiten, pleiten industriële bedrijven er voor om eerst een energienorm in te voeren. Die moet garanderen dat de energieprijzen in dit land niet duurder zijn dan in de buurlanden. 'Een energiepact zonder energienorm hoeft voor ons niet', zegt Luc Sterckx, de voorzitter van grootverbruikersfederatie Febeliec.

De Belgische industrie heeft nog steeds een kostenhandicap, blijkt uit een studie van Deloitte voor rekening van Febeliec. De all-in stroomprijs voor een bedrijf dat dag- en nacht stroom verbruikt in Vlaanderen ligt 10,5 tot 17 procent hoger dan het gemiddelde van de buurlanden. In Wallonië is de kloof nog groter.

Voor een bedrijf in Vlaanderen met een verbruik van 100 gigawattuur betekent dat een meerkost van 0,9 miljoen euro per jaar. Voor de allergrootste verbruikers van het land loopt het verschil op tot 4,7 miljoen euro per jaar.

De verschillen zijn zowel te wijten aan hogere prijzen voor de elektriciteit zelf, als meer netwerkkosten en taksen. In de buurlanden zijn er immers allerlei voordelen en uitzonderingen voor zogenaamde elektro-intensieve bedrijven, bedrijven voor wie energie een cruciale grondstof is.

Nettarieven

Een maatregel die direct de kloof zou kunnen dichten is het herverdelen van de netwerkkosten die door Elia aan alle stroomverbruikers worden aangerekend. in de buurlanden krijgen bedrijven met een stabiele afname kortingen tot 90 procent. 'Waarom doen we dat niet in ons land? Wie houdt dit tegen? Dit is een mogelijkheid om meteen iets te doen', vraagt Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen, zich af.

Dergelijke maatregel zou de energiekosten van de grote stroomverbruikers als de chemie, staal of aluminiumbedrijven met ruim 100 miljoen euro verminderen. Febeliec geeft toe dat dergelijke korting op een andere manier gecompenseerd zal moeten worden. Met andere woorden, dat andere verbruikers meer zullen moeten betalen.

Maar het eerste jaar kan dat al gecompenseerd worden door budgetoverschotten bij Elia, zegt Febeliec-directeur Peter Claes. 'Zo'n maatregelen wordt misschien gezien als een cadeau aan de industrie, maar de industrie geeft er wel veel voor terug: ze biedt welvaart, welzijn en jobs', zegt De Geest.