Energiepact maakt Elia optimistischer over bevoorrading

Kernenergie

Peeters merkt wel op dat er over kernenergie nog geen knopen zijn doorgehakt. Simpel gesteld luidt de cruciale vraag of we in 2025 slechts 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit sluiten of de volledige 6 gigawatt. ‘Die moeilijke keuze moet nog gemaakt worden’, stelt Peeters vast. ‘Het is een beetje ongemakkelijk dat we nog steeds over die cijfers zitten te discussiëren. Als inwoner van dit land vind ik dat pijnlijk. Maar als CEO van Elia sta ik daar eigenlijk buiten en meng ik mij niet in het debat dat over nucleaire veiligheid, kosten van systemen en CO2-uitstoot gaat. Wij zijn gewoon uitvoerders en maken geen technologische keuzes.’