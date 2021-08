Energieprijzen gaan door het dak

De groothandelstarieven voor stroom gingen tot 50 procent hoger in een half jaar tijd.

Op de beurs van Amsterdam, de referentie voor Europa, bereikte het aardgas deze week zijn hoogste prijs ooit. Terwijl in de zomer de prijzen normaal gedrukt worden door de beperkte vraag, schieten ze nu in heel Europa naar ongekende hoogten. De vrees bestaat dat bij een strenge winter schaarste kan ontstaan. De elektriciteitsprijs, die in grote mate afhangt van de gasprijs, brak in meerdere landen records op de groothandelsmarkt.

‘De prijsniveaus zijn absurd hoog, historisch, zeker voor deze tijd van het jaar’, zegt Pieter Verlinden, de aankoopverantwoordelijke bij de energieleverancier Eneco. ‘Op de spotmarkt betaal je voor gas zeven keer meer dan een jaar geleden en drie keer meer dan in dezelfde periode vóór corona. De Belgische groothandelsprijs voor elektriciteitslevering binnen één jaar zit op het hoogste niveau in zeker tien jaar, zelfs hoger dan in 2018, toen de kerncentrales stillagen en de prijzen piekten.’

Voor deze tijd van het jaar zitten de Europese gasvoorraden op het laagste niveau in tien jaar. Dat veroorzaakt stress op de markt. Pieter Verlinden Aankoop- en prijsverantwoordelijke Eneco België

Nadat corona in 2020 de vraag naar energie deed krimpen, gebeurt nu het omgekeerde. Problemen met de gasbevoorrading in Europa duwden de prijzen nog omhoog. ‘Door een koude winter en een economie die weer aanzwengelt, was de vraag naar gas in Azië heel groot’, zegt Verlinden. ‘Lng-schepen (met vloeibaar aardgas, red.) lieten daardoor Europa links liggen en voeren naar Azië, waar ze hogere prijzen kregen. In Europa raakten de voorraden niet aangevuld. Voor deze tijd van het jaar zitten de gasvoorraden op het laagste niveau in tien jaar. Dat veroorzaakt stress op de markt.’

Het duurdere gas laat zich ook voelen in de elektriciteitsprijzen. Sinds februari zijn de groothandelstarieven voor stroom met ruim 50 procent gestegen. Als gascentrales hun brandstof duurder moeten aankopen, drijft dat de marktprijs van de elektriciteit op. Daarbovenop komt nog dat de CO₂-emissierechten in Europa duurder zijn dan ooit. Elektriciteitscentrales moesten de voorbije maanden meer dan 50 euro betalen voor iedere ton CO₂ die ze uitstoten, een kost die ze in de stroomprijzen doorrekenen.

+25 procent Voor Belgische consumenten werd aardgas in een jaar tijd 25 procent duurder.

Ook voor de consument belooft de energiefactuur op te lopen. Een gemiddeld gezin dat deze zomer een nieuw vast energiecontract afsluit, betaalt op jaarbasis bijna

150 euro meer voor elektriciteit en 450 euro meer voor gas dan een jaar geleden.