Energiereus RWE mengt zich in strijd om nieuwe gascentrales

RWE neemt het project over van Dils Energie om een grote gasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen in Dilsen-Stokkem.

Het Duitse energiebedrijf RWE ambieert in België een van de gascentrales te bouwen die de kerncentrales moeten vervangen. De energiereus neemt een groot project over van Dils Energie in Limburg.

Met de toewijzing van subsidies eind dit jaar positioneren verschillende energiebedrijven zich om nieuwe gascentrales te kunnen bouwen. Die moeten tegen 2025 de sluiting van de Belgische kerncentrales kunnen compenseren. De Duitse energiereus RWE waagt nu ook zijn kans met een plan voor een eigen grote gasgestookte elektriciteitscentrale.

RWE neemt het vergevorderde project Dils Energie over in het Limburgse Dilsen-Stokkem. De Zwitserse projectontwikkelaar Advanced Power werkt daar al sinds 2011 aan de voorbereiding van de bouw van een gascentrale. Die liep jaren vertraging op omdat de politiek van koers veranderde. Het project, een investering van een half miljard euro, zou een gascentrale moeten opleveren van 920 megawatt (MW), bijna evenveel als een grote kerncentrale. Met de eindmeet in zicht neemt RWE het project over.

RWE, tot 2019 nog het moederbedrijf van de energieleverancier Essent in ons land, is niet langer actief op de consumentenmarkt in België. Het speelt wel nog een belangrijke rol als leverancier op de groothandelsmarkt. Als het erin slaagt de gascentrale in Limburg gebouwd te krijgen, kan het die positie in België versterken.

Stroomversnelling

Door een bestaand project over te nemen, hoeft RWE het lange voorbereidingstraject niet meer te doorlopen. Advanced Power heeft al een productievergunning op zak voor de site, de engineering van het project kreeg recentelijk een grondige update en de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Op die manier kan RWE een paar stappen overslaan en het project tijdig op orde krijgen om in oktober mee te dingen naar de toewijzing van subsidies via het CRM-steunmechanisme.

Advanced Power is geen onbekende voor RWE. Het bedrijf leverde eerder de gascentrale T-Power op voor het chemiebedrijf Tessenderlo van de ondernemer Luc Tack. Die centrale, een van de performantste in België, is uitgegroeid tot een heuse kaskoe voor Tessenderlo. RWE weet wat de centrale waard is, want het heeft een contract als exclusieve afnemer van de stroom van T-Power.

Subsidiestrijd

De verwachting is dat RWE als groot energiebedrijf beter in staat is mee te dingen in de concurrentiestrijd om de subsidies binnen te halen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) moet later deze maand nog bepalen hoeveel extra capaciteit nodig is. Waarschijnlijk zullen subsidies beschikbaar worden gesteld voor twee à drie grote nieuwe gascentrales. De energiebedrijven die in een veiling het minst subsidie vragen, mogen hun project bouwen.

‘Wij geloven dat RWE met zijn ervaring, bestaande commerciële capaciteiten en strategische aanwezigheid op de Belgische markt een unieke positie heeft om de rol van Dils Energie voor het komende CRM te versterken’, zegt Thomas Spang, de CEO van Advanced Power in een persbericht.

500 miljoen investering De gascentrale van Dils Energie zou een investering vergen tot 500 miljoen euro.