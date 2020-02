Energieverbruik nog ver van doel

In 2016 waren we met 9,1 procent het verst verwijderd van het doel. Het dichtst erbij stonden we in 2014. Toen dook het totale energieverbruik 2,2 procent onder de grens, om er dan weer van weg te drijven. In de hele unie bleef het verbruik in 2018 stabiel tegenover een jaar eerder. In 15 van de 27 lidstaten steeg het verbruik, het meest in Malta (+6%) en Ierland (+5%). Van de zes landen waar de consumptie zakte, was Griekenland (-5%) de beste leerling van de klas, gevolgd door Oostenrijk (-3%) en Duitsland (-1%).