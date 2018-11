Energieverkoper Uniper trekt zich terug uit België

De Belgische afdeling van het energiebedrijf Uniper gaat zijn verkoop in België afbouwen.

Uniper Bnelux is het voormalige E.ON Benelux en leverde enkel aan bedrijven.

'We beschouwen België niet langer als een strategische markt.'

In het voorjaar van 2018 liet Uniper al haar verkoopactiviteiten in Nederland over aan Eneco, maar de Belgische tak viel buiten de deal. Een tijd lang werd nog gezocht naar een andere overnemer, evenwel zonder succes.