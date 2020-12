Energiewaakhond snoeit in Vlaamse energiefactuur

Het distributienetbedrijf Fluvius mag volgend jaar 140 miljoen euro minder doorrekenen via de stroomfactuur van gezinnen en bedrijven. De Vlaamse regulator VREG staat nadrukkelijk op de rem.

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen ziet volgend jaar de distributiebijdrage in de elektriciteitsfactuur met 16 euro dalen. Wie kookt en verwarmt op aardgas zal 2 euro meer betalen. Die wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe distributienettarieven die de Vlaamse energieregulator VREG heeft goedgekeurd. De energiewaakhond legt strengere eisen op aan de kosten die de netbeheerder Fluvius via de energiefactuur mag doorrekenen aan Vlaamse gezinnen en bedrijven.

Voor een gemiddeld gezin bedragen de distributienettarieven nu 34 procent van de totale elektriciteitsfactuur, of 382 euro. Voor aardgas gaat het om een kwart van de totale jaarfactuur, of 305 euro. Dat bedrag moet dienen om de distributienetbeheerder Fluvius te vergoeden voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteit- en gasnet tot bij mensen thuis en tot bij bedrijven.

De marktrentes zijn de voorbije jaren gedaald, dus is het logisch dat ook de kapitaalvergoeding van Fluvius wordt bijgesteld. Leen Vandezande Woordvoerster VREG

Voor elektriciteit is het al het vierde jaar op rij dat de distributietarieven dalen. Terwijl in 2017 nog iets meer dan 2 miljard euro aan distributienettarieven mocht worden aangerekend, is dat volgend jaar nog 1,5 miljard euro. Voor een gemiddeld gezin betekent die daling een besparing van 110 euro op de jaarlijkse stroomfactuur, oftewel een daling met 23 procent in vier jaar tijd. Voor gas bleef het toegelaten inkomen voor het distributienetbeheer sinds 2017 min of meer stabiel rond 500 miljoen euro.

Dividend voor gemeenten onder druk

De VREG heeft als opdracht streng toe te zien op de kosten die Fluvius als monopolist doorrekent en op de extra marge die het netbedrijf mag boeken om de aandeelhouders, de Vlaamse gemeenten, te vergoeden. In de wandelgangen valt te horen dat het ingrijpen van de VREG de komende jaren kan wegen op de dividenden die de gemeenten krijgen via hun energie-intercommunales. Voor sommige gemeenten kan het betekenen dat ze op zoek moeten naar extra inkomsten om hun financiën op orde te krijgen.

Tegenover 2020 krijgt Fluvius volgend jaar 140 miljoen euro minder voor het stroomnetbeheer. Die daling is voornamelijk het gevolg van een lagere kapitaalkostvergoeding, het bedrag dat Fluvius mag gebruiken voor de afbetaling van leningen en de dividenden aan de aandeelhouders. ‘De marktrentes zijn de voorbije jaren gedaald, dus is het logisch dat ook de kapitaalvergoeding van Fluvius wordt bijgesteld’, zegt VREG-woordvoerster Leen Vandezande. ‘Als de netbeheerder nu nieuwe leningen moet aangaan, kan dat aan gunstigere voorwaarden dan enkele jaren geleden. We zijn daarin redelijk. Onlangs haalde Fluvius nog 600 miljoen euro op met een couponrente van 0,25 procent.’

Ratingverlaging

Fluvius ziet dat anders. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement deze zomer verzette de directie zich tegen de strengere tarieven. Terwijl de winst in 2020 nog 275 miljoen euro bedroeg, daalt dat bedrag tegen 2024 onder 100 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen zakt zo van 6,4 naar 2,2 procent, volgens de netbeheerder geen marktconforme vergoeding van het kapitaal. Fluvius waarschuwde dat het kan leiden tot een ratingverlaging, waardoor het voor het bedrijf duurder wordt om zich te financieren.

Vandezande benadrukt dat er overleg is geweest met het ratingbureau Moody’s en dat de komst van de aangepaste tarieven in een evaluatie eind september niet tot een ratingverlaging heeft geleid. Moody’s behield de A3-rating, maar veranderde wel de vooruitzichten van stabiel naar negatief. Dat Fluvius in november nog vlot 600 miljoen euro ophaalde, bewijst volgens de VREG dat investeerders er nog altijd alle vertrouwen in hebben dat het bedrijf zijn schuld zal kunnen terugbetalen.

Kostenbesparingen

Bij Fluvius botst ook de opgelegde efficiëntiewinsten na de integratie van de netbedrijven Eandis en Infrax op ongenoegen. De VREG verwacht dat het fusiebedrijf Fluvius tegen 2024 een recurrente kostenbesparing van 150 miljoen euro realiseert. Volgens de directie is slechts 120 miljoen euro haalbaar, zeker nadat een poging spaak gelopen is om 800 oudere werknemers vervroegd te laten vertrekken.

Met sommige keuzes in de nieuwe tariefmethodologie zijn we niet onverdeeld gelukkig. Björn Verdoodt Woordvoerder Fluvius