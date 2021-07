Engie België klaar voor opsplitsing

Bij de techniekendivisie van de Franse energiegroep staan in België voor 2 miljard euro omzet en 10.000 werknemers in de etalage.

Equans. Onder die naam plaatst de Franse energiegroep Engie haar dienstenactiviteiten in de etalage. Het belang van de operatie voor België valt moeilijk te overschatten.

Wereldwijd gaat het om 74.000 werknemers en een omzet van meer dan 12 miljard euro waarvoor Engie op zoek gaat naar een overnemer, kondigde CEO Catherine MacGregor woensdag aan in het Franse parlement. Met de afsplitsing hoopt de groep ten volle te focussen op haar hernieuwbareenergie- en infrastructuuractiviteiten. Voor de dienstenpoot behoort een overname door een industrieel bedrijf tot de opties, maar ook een consortium van investeringsfondsen maakt kans, of een afzonderlijke beursgang.

De Franse groep is in ons land vooral bekend van de energieleverancier Electrabel, maar met de dochterbedrijven Tractebel (engineering), Fabricom (elektrische installaties), Cofely (gebouwenbeheer) en Axima (koeling en verwarming) is Engie ook in tal van andere domeinen marktleider en een van de grootste werkgevers van het land. Voor heel wat industriële sites, werven en gebouwen verzorgt Engie als onderaannemer de plaatsing, de uitbating en het onderhoud van elektrische installaties en machines.

Fabricom, Cofely en Axima werden vorig jaar al gebundeld onder de naam Engie Solutions, goed voor 1,9 miljard euro omzet in België. Van de 17.000 Belgische personeelsleden van de Engie-groep werken er zo’n 10.000 voor de installatiebedrijven, die tijdelijk Bright werden gedoopt en nu in Equans opgaan. Mark Dirckx, voordien CEO van Fabricom, krijgt de leiding over Equans Belux en belandt als enige Belg in het managementcomité van het installatiebedrijf in Parijs.

7 miiljard euro Engie zou mikken op een waardering van 4 tot 7 miljard euro voor het dochterbedrijf.

Volgens bronnen in de Franse pers hoopt Engie tegen september de eerste biedingen te ontvangen. Het is de bedoeling Equans in zijn geheel te verkopen. Engie zou afhankelijk van de bron mikken op een waardering van 4 tot 7 miljard euro voor het dochterbedrijf.

Apart verkopen

Bij de vakbonden leeft de vrees dat Engie zo snel mogelijk wil cashen en daarvoor onderdelen apart gaat verkopen. ‘Gaan ze het echt laten liggen als kandidaten opduiken die de afzonderlijke mooie delen van het bedrijf willen overnemen?’, zegt Mo Sabhaoui van de socialistische vakbond ABVV. ‘Voor een aantal concullega’s is een volledige overname een te grote brok, maar ze hebben wel interesse om stukken te kopen. Gaat Engie dan nee zeggen als iemand 1 of 1,5 miljard euro biedt voor de Belgische activiteiten?’

Onder meer het conglomeraat Bouygues zou interesse tonen in een overname van de grotere Franse concurrent, net als de eveneens Franse techniekgroep Spie. Die laatste telt in België 1.850 werknemers en kan dus een kwantumsprong maken op de Belgische installatiemarkt, die nog in de lift zit en waar bedrijven vechten om voldoende technisch geschoold personeel te vinden.

Andere grote internationale sectorgenoten zijn het Amerikaanse EMCOR, het Britse Babcock en de Franse bouwgroep Eiffage. De Franse marktleider Vinci Energies is met een omzet van 13,7 miljard euro nog een maatje groter dan Equans, maar zou geen interesse hebben in een overname van zijn concurrent.

Van de ooit zo sterke Belgische connectie met Parijs blijft straks amper nog iets over. Mo Sabhaoui Vakbondsvertegenwoordiger ABVV

De afsplitsing ligt in België gevoelig. ‘De Belgische energie- en dienstenactiviteiten waren ooit een mastodont die deel uitmaakte van het almachtige GDF Suez’, zegt Sabhaoui. ‘Maar als beide uiteenvallen en straks ook de kerncentrales dichtgaan, dan dreigt wat overblijft rond energie een almaar kleiner eiland te worden. Van de ooit zo sterke Belgische connectie met Parijs blijft dan amper iets over.’

Lees Meer Is er genoeg geld voor langste werf ooit?

De kwestie dreigt de politieke zenuwachtigheid over de toekomst van Engie Electrabel nog aan te wakkeren. CEO Thierry Saegeman kreeg dinsdag nog kritische vragen in de Kamer over het recente dividend van 700 miljoen euro dat werd overgemaakt naar Parijs. De vrees bestaat dat onvoldoende geld overblijft om de ontmanteling en de opkuis van de kerncentrales te financieren, een operatie waarvan de kostprijs op 18 miljard euro wordt geraamd. ‘Ik kan u geruststellen over de financiële stevigheid van Electrabel’, antwoordde Saegeman. ‘Electrabel NV maakt deel uit van de groep Engie en is perfect in staat zijn verplichtingen na te komen.’