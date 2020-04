Engie Electrabel gaat bijkomende nucleaire centrales toch opstarten

Engie Electrabel gaat twee bijkomende centrales die momenteel nog stil liggen voor revisie, toch zoals gepland binnenkort opstarten. Dat laat het energiebedrijf weten.

Het bedrijf ligt onder vuur omdat het in tijden van negatieve stroomprijzen zijn nucleaire centrales niet moduleert. Door de lage vraag als gevolg van het coronavirus en het grote aanbod (een combinatie van veel zon, veel wind en vier kerncentrales die draaien) is er op de groothandelsmarkten sprake van negatieve stroomprijzen. Producenten moeten betalen om te mogen draaien.

In de sector is er heel wat kritiek op Engie Electrabel. De marktleider laat zijn nucleaire centrales volop draaien en schakelt of moduleert ze niet lager, luidt de kritiek. Ook verschillende politieke partijen hebben kritiek op het beleid. De N-VA vindt bijvoorbeeld dat Engie Electrabel geplande bijkomende centrales niet moet opstarten.

Heropstart

Maar Engie Electrabel zegt vast te houden aan de geplande heropstart van Doel 1 en 2. Doel 2 wordt volgens de laatste inschatting op 30 april aan het net geschakeld, Doel 1 op 15 mei. Zes van de zeven kerncentrales zullen dan draaien. Vervolgens worden Doel 4 en Tihange 3 begin juni voor revisie afgeschakeld. De huidige planning voorziet tenslotte in een heropstart van Tihange 1 op 10 juli. Engie benadrukt dat het om een zo goed mogelijke inschatting gaat van de heropstart, op basis van informatie die constant wordt opgevolgd.

In een reactie zegt Engie Electrabel het lokaal productiepark te moduleren en meerdere thermische productie-eenheden te hebben uitgeschakeld, ook al zijn ze beschikbaar. Bovendien werd de revisieplanning voor Doel 1 en 2 al herzien. Wat de vier draaiende nucleaire centrales betreft, aldus het bedrijf, is het 'technisch gezien niet mogelijk' om te moduleren. Zo is in Doel 4 en Tihange 3 de brandstof aan het einde van de cyclus. De mogelijkheid van modulering van Doel 3 en Tihange 2 is beperkt en 'voorbehouden als laatste redmiddel' als bijvoorbeeld het evenwicht van het elektriciteitsnet in gevaar zou zijn.

Negatieve prijzen