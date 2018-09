Engie Electrabel vervroegt onderhoud Tihange 1

Eerder was al bekendgeraakt dat de mogelijkheid bekeken werd om het geplande onderhoud van Tihange 1 te vervroegen of in te korten. Dat is nodig om extra capaciteit te vinden bovenop de 750 megawatt die minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) al vond om een stroomtekort vanaf november te vermijden. Anders dreigt het afschakelplan in actie te treden, waardoor in bepaalde wijken het licht uitgaat.



Marghem zei zelf eerder ook al dat gekeken wordt naar Tihange 1, een van de zes kerncentrales die in november buiten strijd zijn. Het is de enige centrale die niet om veiligheidsredenen wordt stilgelegd. In Tihange 1 moet de brandstof worden bijgevuld en daaraan worden meteen een onderhoud en inspecties gekoppeld.