Engie Electrabel wint na jaren opnieuw marktaandeel

Na jaren waarin het marktaandeel achteruitliep, verstevigde Engie Electrabel in 2018 voor het eerst weer de marktpositie in België. Vlaamse groepsaankopen leidden tot een klantenboost.

Van alle energieleveranciers in België slaagde Engie Electrabel er vorig jaar in het meeste marktaandeel naar zich toe te trekken, overnames niet meegerekend. De Franse energiereus won in ons land 1,1 procentpunten marktaandeel op de elektriciteitsmarkt en 2,4 procentpunten op de gasmarkt.