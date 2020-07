Engie bekijkt beursgang dienstendivisie

De Franse moeder van Electrabel overweegt om diensten die niets met de energietransitie te maken hebben, af te splitsen.

Kerncentrales, windparken, gascentrales en de verkoop van elektriciteit en aardgas zijn de bekendste activiteiten van de energiereus Engie . Maar binnen de groep zijn tienduizenden mensen bezig met allerlei diensten. In ons land maken liefst 12.000 mensen deel uit van de dienstendivisie, die installatiebedrijf Fabricom en ingenieursbureau Tractebel Engineering omvat. In Frankrijk zijn er tal van niet aan energie verwante diensten.

Bij de voorstelling van de halfjaarcijfers vrijdagochtend zal Engie toekomstopties op tafel leggen voor zijn diensten die niets met de energietransitie te maken hebben, zegt een bron aan het persagentschap Reuters.

De mogelijkheden die op tafel liggen, zijn een verkoop of een hergroepering met het oog op een beursgang. Die laatste keuze zou de voorkeur genieten van de groep die geleid wordt door voorzitter Jean-Pierre Clamadieu.

De afsplitsing zou vooral de niet-energiediensten omvatten. In Frankrijk heeft Engie bedrijven die instaan voor het onderhoud van musea en monumenten (Culturespaces), die actief zijn in defensie en luchtvaartveiligheid (Ineo Défense) of die gevangenissen bewaken (GEPSA). De groep beheert ook parkings en voert allerlei taken uit voor lokale besturen, zoals het snoeien van bomen.

Het is uitkijken welke activiteiten al dan niet op het afsplitslijstje terechtkomen. Endel, een dienstenbedrijf actief rond kerncentrales, zou volgens de eerste berichten verkocht worden. Het beheren van warmtenetten sluit aan bij een energiebedrijf van de toekomst.

België

In ons land is de dienstendivisie erg groot, maar een aanzienlijk deel van de activiteiten zijn installatie- en onderhoudsbedrijven die werken voor de industrie. Elektrische installaties of verwarmingstoestellen vernieuwen en zuiniger maken bespaart energie en past in die zin in de energietransitie. Waarnemers verwachten dat in België dus niet veel verkocht zal worden.

De verkoop van allerlei dienstenbedrijven past in de plannen van Clamadieu om de cijfers van de groep leesbaarder te maken en de middelen beter te focussen op energie. Een gestroomlijnd bedrijf maakt het werk ook gemakkelijker voor de nieuwe CEO. De opvolger van Isabelle Kocher, die in februari moest opstappen, zou in september worden aangekondigd.