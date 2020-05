Engie beperkt coronaschade

De Franse energiereus Engie heeft de financiële impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal kunnen beperken, maar waagt zich niet aan voorspellingen van wat nog komen moet.

Het moederbedrijf van het Belgische Electrabel zag in het eerste kwartaal de omzet met 3,7 procent terugvallen tot 16,5 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 1,8 procent tot 3,1 miljard euro. Maar die daling had meer met de milde wintertemperaturen te maken dan met de coronalockdown, die zich pas in de laatste twee weken van het kwartaal echt liet voelen. Door de warme Europese winter lag het energieverbruik lager. Als het effect van de warme Franse temperaturen buiten beschouwing wordt gelaten, zou de ebitda met 4 procent gegroeid zijn, maakt de groep zich sterk.

‘Engie heeft zich weerbaar getoond’, zei financieel directeur Judith Hartmann. ‘Het eerste kwartaal was goed ondanks de uiterst onzekere economische situatie en de winter die warmer was dan anders. De meerderheid van onze activiteiten heeft goed standgehouden, maar de coronacrisis heeft vanaf maart een zware impact op onze afdeling klantenoplossingen.’

In het tweede kwartaal zal de impact van de crisis zich nog sterker laten voelen, in het bijzonder op het niveau van de klantenoplossingen. Judith Hartmann CFO Engie

Veel energie- en installatiediensten bij bedrijven kwamen eind maart stil te liggen door de coronamaatregelen. De divisie klantenoplossingen kreeg dan ook de grootste klap en zag de geconsolideerde operationele winst met 46 procent terugvallen. Bovendien is dat nog maar het begin. ‘Uiteraard zal in het tweede kwartaal de impact van de crisis zich nog sterker laten voelen, in het bijzonder op het niveau van de klantenoplossingen’, waarschuwde Hartmann.

Zoektocht naar CEO

In België konden de kerncentrales relatief goed standhouden. De nucleaire divisie maakt al jarenlang verlies, maar de kerncentrales haalden betere resultaten dan vorig jaar doordat ze hogere prijzen konden realiseren. Het operationeel verlies halveerde daardoor tot 80 miljoen euro.

Wegens corona schrapte Engie eerder al het dividend en trok het de vooruitzichten voor 2020 in. Ook nu nog vindt het bedrijf het te vroeg om voorafnames te doen op de impact van de coronacrisis.