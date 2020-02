'Engie beslist donderdag over exit Isabelle Kocher'

Het ziet ernaar uit dat CEO Isabelle Kocher donderdag op een cruciale raad van bestuur aan de kant wordt geschoven. Voorzitter Jean-Pierre Clamadieu loopt zich al warm om over te nemen.

Aan de top van de Franse energiereus Engie lijkt het eindspel ingezet. Na maanden van speculatie heeft voorzitter Jean-Pierre Clamadieu donderdag een buitengewone raad van bestuur samengeroepen om te beslissen over het lot van CEO Isabelle Kocher. Dat schrijft de Franse krant Les Echos en werd bevestigd aan het persbureau AFP.

Een perfect parcours bestaat niet. Jean-Pierre Clamadieu voorzitter Engie

Na vier jaar aan het hoofd van het moederbedrijf van Electrabel ziet het er niet naar uit dat het mandaat van Kocher verlengd wordt. Kocher staat bekend als een van de machtigste vrouwen in de Franse zakenwereld, maar in haar raad van bestuur botst ze op tegenkanting.

Voorzitter Clamadieu liet zich al in scherpe bewoordingen uit over de resultaten die Kocher in vier jaar behaalde. Op vragen over de toekomst van Kocher antwoordde de voormalige topman van de Belgische chemiegroep Solvay dat ‘een perfect parcours niet bestaat’.

Tegen het einde van deze maand zou de raad van bestuur normaal de knoop moeten doorhakken, zodat de algemene vergadering in maart een eventuele verlenging van het mandaat van Kocher kan goedkeuren. Met de steun van zijn bestuurders zou Clamadieu de beslissing nu in een stroomversnelling brengen. Volgens Les Echos ligt een plan klaar waarin Clamadieu interim-CEO wordt, in afwachting van een definitieve opvolger.

Politieke steun

Toch mag Kocher nog niet helemaal worden afgeschreven. In een machtsstrijd met de voormalige sterke man Gérard Mestrallet trok Kocher uiteindelijk aan het langste eind. Ook nu geniet ze nog van de steun van een aantal prominente figuren. Een groep politici, zakenmensen en opiniemakers pleitte deze week in een opiniestuk in Les Echos om Kocher te behouden aan het hoofd van Engie. Onder meer de PS-burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en de voormalige rechtse minister Xavier Bertrand spraken daarin openlijk hun steun uit voor Kocher.

Ik ben erg gemotiveerd om mijn missie verder te zetten. Isabelle Kocher CEO Engie

Veel hangt af van de positie die de Franse regering inneemt. Met een belang van bijna 24 procent is de Franse overheid de grootste aandeelhouder van Engie. De bestuurders van de overheid hebben publiekelijk nog geen standpunt ingenomen over het mandaat van Kocher. Minister van Economie Bruno Le Maire zei deze week nog dat de beslissing 'louter op basis van economische criteria genomen wordt'.